「左宗棠雞」竟然源自美國？　連他本人都不知道的美式中國菜

《尋找左宗棠》真是一部很有意思的紀錄片。片長很短，才一小時多一點，但敘事手法幾乎是教科書級的洗鍊，深入淺出，以幽默手法包裹嚴肅議題，充滿關懷熱情，以及最難得的獨特品質，幽默感。

影片主題是一道全美國家喻戶曉，也許是世界上最知名的、每天最多人點的中國菜「左宗棠雞」。到底左宗棠雞跟左宗棠有什麼關係？為什麼在中國反而吃不到左宗棠雞？

「左宗棠雞」在美國大賣，但在中國反而吃不到。（《尋找左宗棠》劇照）

導演Ian Cheney帶著觀眾從美國遠征左宗棠的故鄉湖南，又由西到東橫跨美國各大鄉鎮中國餐館，從食物下手，縱向回顧了華人在美國的移民血淚史，又橫向追溯了中國菜，乃至於中國文化融入美國社會的發展歷程。



影片尾聲，導演更將中國人獨特的飲食哲學，上升到與美國人之間最根本、雙方試圖趨近，但永遠無法完全調和的文化差異層次（美國小孩連吃蘋果都嫌麻煩，寧可打成汁）。片尾最後出現的那些暗黑料理，比如說紐約的印度風中國餐廳、無法歸類既不是墨西哥也不是中國風的中國餐廳，左宗棠水煮蛋三明治、左宗棠牛肋排......請問你們問過左中堂他老人家的意思嗎？

導演Ian Cheney從「左宗棠雞」帶觀眾回顧了華人在美國的移民血淚史。（《尋找左宗棠》劇照）

+ 9 + 8 + 7

有趣的是，導演帶你走遍全世界，看遍了各種左宗棠雞，偏偏就是不告訴你答案，緊緊吊著你的胃口，一直等到最後，才終於揭曉謎底。但很可惜的是，本片在台灣上映的時候，過於強調所謂「台灣之光」，直接把謎底拿出來做宣傳，以至於失去了部分觀影樂趣。但我看完以後，還是很想直奔某餐廳，趕緊來一份左宗棠雞！

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