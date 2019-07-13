【耶穌真係落咗嚟．影評】信主未必得救，信戲名可以

前陣子到訪以色列，拜訪聖地自不然滿口耶穌又滿腦耶穌，然後最近亦去了看耶穌 － 《耶穌真係落咗嚟》。電影令人期待，除了因為戲名食正過去六月飛霜的香港外，故事大綱都吸引，尤其剛去完聖地，自不然都跟故事一樣想反問自己－ 你，究竟信不信耶穌？

小主角由東京搬到鄉郊地方住，首要適應沒有朋友的生活。（《耶穌真係落咗嚟》劇照）

【注意：內文有劇透成分】

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《耶穌真係落咗嚟》用小朋友角度去質判耶穌的存在，由一開始對方有求必應，到主角漸漸發現耶穌非譚校長口中的叮噹，亦非如聖經施現奧跡的偉人。回想自己小朋友時候，第二日考試測驗溫唔切書，除了會找大佛抱腳外，亦會出動耶穌上帝觀音宙斯等，總之滿天神佛，祈求貼中題目，那時候深信拜得神多自有神庇佑，結果有時靈有時不靈。亦試過求神保佑打得通1872903換到叱咤飛，（當然無一次打得通，大個至發現原來金錢就解決到問題 － 買黃牛飛）既然祈禱非萬試萬靈，故自小就放棄加入信徒行列。

小朋友的我其實連上帝跟耶穌關係都未搞得清，後來才弄清他們是父子，又跟聖靈是三位一體。可能我跟戲中那個大隈一樣，不知道十誡中一早說明：不可信仰別神，只可敬拜唯一的神。就是我們這樣貪心左拜右拜，至會被神捨棄。﻿

很不容易，終於認識了班中的同學兼成為摯友。（《耶穌真係落咗嚟》劇照）

說回電影本身，導演聰明之處在於用小朋友去令觀眾反思上帝是否存在，不似得馬田史高西斯前作《沉默》（Silence）般沉重，反之《耶》片以小朋友童言無忌天真無邪的本質批判上帝，帶出反思之餘又不易傷到有信仰的觀眾。（《沉》講的是神父要慘受肉體和精神酷刑，試煉其對宗教的忠誠）但亦令筆者忽然想起在網上看過一聖經學家講道，說到加利利湖耶穌睡着及後又醒來拯救門徒差點沉船的故事中，他話耶穌即使睡着，亦一直跟大家同在，需要祂的時候自會出現。或者對非教徒來說，聽完就心想：「真係咩都神父你講晒。」其實信仰從來就是信則有，不信則無，你信自然要全程投入。

本冇信仰的小主角，在同學仔家庭中要「入鄉隨俗」。（《耶穌真係落咗嚟》劇照）

無錯，氹下自己真是一種信仰

其實去到聖地又好，耶穌顯神蹟的地方又好，很多都無實質証據証明耶穌的存在，最早的証據都只是靠四世紀一位朝聖者Egeria撰寫的書藉，以及君士坦丁大帝母親海倫娜的推測，從而再於當地起教堂流傳耶穌的事蹟，引証聖經說話。然而當你親眼見到，這樣多來自世界各地的信徒紛紛去朝聖，又跪又親吻聖地，你會深信信仰是一種超自然強大力量。外國朋友跟我說，人活得這麽苦，意志稍一不慎就落得自毀下場，氹下自己哄下自己某些時候都是一種屬於信仰。

相識只是一段小時間，但二人將面對一場歷煉。（《耶穌真係落咗嚟》劇照）

電影的緩慢節奏，令到筆者欣賞那場某些觀眾「不適」離場，但我覺得整體不俗，當然然節奏稍為加快或會更好，但電影另一有趣地方，是看畢後會對故事有不同解讀，有朋友認為戲中小主角思想變態，立心不良，更是害死朋友的兇手，細思極恐。筆者不敢相信導演的暗黑走向，但引起如此討論空間都算是電影成功之處。當然更成功是港譯名《耶穌真係落咗嚟》，好友笑稱戲名會為電影帶多100萬票房，筆者覺得這樣時勢，分分鐘不特止，正因為我們都祈求耶穌真係落咗嚟，打救香港人，打救蒼生，判定誰人有資格上天堂。無錯，氹下自己真是一種信仰。