【我的拳王男友】杜琪峯新戲向佐做拳手　網民：唔似導演想拍的戲

杜琪峯早前以「與電影投資方的製作合約所限」的理由提出請辭第56屆金馬獎評審團主席，而其執導的新戲《我的拳王男友》由向佐、王可如主演，今日（25日）就曝光最新預告及海報，並定檔於11月8日在內地上映。

原定擔任今屆金馬影展評審團主席的杜琪峯，日前提出請辭。（資料圖片）

第56屆金馬影展將於今年11月7日至11月24日登場，頒獎典禮將於11月23日舉行。原定擔任今屆評審團主席的香港導演杜琪峯，日前提出請辭，據知金馬影展方面曾指出，杜琪峯因新片製作合約限制，所以提出辭退相關的職務，但並未有具體表明是哪一部影片。事件令不少人聯想到可能跟中國國家電影局，早前對金馬獎進行杯葛行動有關。

杜琪峯執導的新戲《我的拳王男友》由向佐、內地女星王可如主演。（電影海報）

《我的拳王男友》釋出新預告

今日（25日）內地電影網站就釋出了由杜琪峯執導，韋家輝編劇的新戲愛情電影《我的拳王男友》的預告。電影由內地的「幗星電影文化產業」與及香港的「中國星電影公司」出品，由杜琪峯旗下的「銀河映像（香港）」負責製作，是一部中港合拍片。

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網民：唔會係杜Sir想拍嘅電影

「我的拳王男友」由向佐、內地女星王可如主演。講述花街拳王魯虎（向佐飾）和追夢歌手杜小娟（王可如飾）在一場拳擊比賽上偶遇，機緣巧合下成為了一對歡喜冤家。之後二人更一起為了夢想奮鬥，展開追夢旅程。

據知，杜琪峯更請了真實的MMA拳手，成為戲中向佐的對手。向佐打戲時，更試過被對方打到暈低的意外。不過，影迷看過先導預告後，反應似乎不太正面，有網民直指一眼就知這套不會是杜琪峯和韋家輝想拍的作品，又厭棄片名仍在用「我的什麼男友」做戲名很過時。