占士甸「翻生」？逝世65年　靠CG演越戰片《Finding Jack》男二

隨着電影數位特效技術精進，羅拔唐尼（Robert Downey Jr. ）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）等人都能在電影裡回到年輕時的樣貌，之前各方預言可能會有已故影星透過數位重製再度「主演」新片，現在已確定成為事實——打頭陣的將是年僅24歲即因車禍英年早逝的占士甸（James Dean）。

之前各方預言可能會有已故影星透過數位重製再度「主演」新片，現在已確定成為事實——打頭陣的將是年僅24歲即因車禍英年早逝的占士甸（GettyImages／視覺中國）

電影公司Magic City Films宣布已經由他的家人取得影像使用權，他將會在背景設定於越戰時期的新片《Finding Jack》中，以第二主角的姿態出現。

占士甸在荷李活如流星一樣迅速崛起卻快速殞落，他在《天倫夢覺》（East of Eden）的叛逆少年形象深入年輕觀眾心中，但當另兩部主演的電影《阿飛正傳》（Rebel Without a Cause）與《巨人》（Giant）上映時已經因為車禍驟逝。

按圖睇占士甸經典演出：

+ 5 + 4 + 3

雖然越戰在占士甸死後才正式爆發，然而透過最新電影特效，他即將再「主演」越戰主題新片。《Finding Jack》製片人 Anton Ernst在聲明中表示，占士甸的家人將這部戲視為他的第4部主演的電影，一部他無法真正親自參與拍攝的新作，故幕後團隊絕對不希望讓他的影迷失望。

《Finding Jack》根據小說改編，描述在越戰末期，過萬隻戰犬被遺棄，電影將呈現一段在極端環境下關於愛與友誼的感人故事，目前第一主角還未敲定，但占士甸「演出」第二主角的消息已經引起外界矚目。

其實之前就有日本的廣告透過影像複製讓柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）「返生」，但那只是短短的1、2分鐘（Galaxy朱古力廣告截圖）

隨着電影數位特效日益成熟，許多已故明星都能夠再次「返生」。其實之前就有日本的廣告透過影像複製讓柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）「返生」，但那只是短短的1、2分鐘，占士甸若在《Finding Jack》擔任第二主角，戲份應該會多很多，目前據傳他的對白將會由其他演員代為獻聲，消息一出已經引起娛樂界和新聞媒體的高度關注。

延伸閱讀：

國片談台灣性平運動 劇組重返同志遊行拍攝現場

冷艷性感龐德女郎新片演熱血教師 硬拚恐怖分子

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】