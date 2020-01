【地球末日戰】續集屢遇挫折傳胎死腹中　電影監製開腔回歸有望

由畢彼特(Brad Pitt)主演的《地球末日戰》(World War Z)在2013年上映時,電影在好評帶動下,全球票房錄得超過5億4,000萬美元(約41億9,600萬港元)收入,成為史上最賣座的喪屍電影。電影上映不久後,還宣布推出續集。可惜,續集電影波折重重。近日《地球末日戰》的兩位監製終於放話,究竟是好消息,還是壞消息呢?

《地球末日戰》全球票房超過5億美元,成為史上最賣座的喪屍電影。(《地球末日戰》劇照)

《地球末日戰》製作及上映飽受波折

時間回到2007年,當時畢彼特的公司獲得了原著小說《World War Z: an Oral History of the Zombie War》的電影改編權。電影在2011年於馬爾他開拍,並預計在2012年12月月上映。可是電影在製作過程中受到波折,上映日期被迫押後。在2012年6月,劇組突然宣布展開為期7星期的補拍,還找來Damon Lindelof改寫第三幕戲的劇本。可是Damon Lindelof連劇本都未完成,劇組又宣布找來《末世凶煞》(Cloverfield)編劇Drew Goddard重寫。最終,劇組在同年9月至10月開始補拍。直到2013年6月12日,《地球末日戰》才在倫敦舉行首映。

《地球末日戰》在製作及上映飽受波折,幸好最後都上映有期。(Getty Images)

《地球末日戰》續集再遇嚴重打擊

早在2012年時,派拉蒙影業曾明確表示《地球末日戰》將是一部三部曲,可是在拍攝首部曲時已經遇到不少難題,曾宣布擱置原計劃。可是,《地球末日戰》在2013年上映時,電影意外獲得驚人票房,派拉蒙影業才宣佈繼續製作續集,並找來J. A. Bayona執導,並由Steven Knight負責編劇。在2015年5月,派拉蒙影業宣布《地球末日戰》續集將在2017年6月初上映。可是,續集作品在製作上再次出現問題,先有導演在2016年宣布因要處理其他作品而退出電影項目。直到2017年6月尾才找到新導演David Fincher,亦宣布畢彼特回歸續演。可是,到了2018年4月,新任導演要拍劇集《Mindhunter》,在取捨下,放棄了《地球末日戰》續作。之後在去年傳出,派拉蒙影業因製作費過高,宣布無限期擱置開拍《地球末日戰》續集。

《地球末日戰》原本是三部曲,但卻在電影製作上屢遇挫折,第二集開拍無期。(《地球末日戰》劇照)

近日《地球末日戰》續集終於傳來好消息,皆因《地球末日戰》的兩位監製Dede Gardener及Jeremy Kleiner向外國傳媒《The Hollywood Reporter》表示,《地球末日戰》續集的計劃仍在手中。當時兩人被問及續集會否仍上映時,Jeremy Kleiner稱:「總有一天,我們喜歡Max Brooks的小說。我們喜歡這宇宙。《地球末日戰》不會這樣結束。」