【地球末日戰】續集屢遇挫折傳胎死腹中　電影監製開腔回歸有望

由畢彼特（Brad Pitt）主演的《地球末日戰》（World War Z）在2013年上映時，電影在好評帶動下，全球票房錄得超過5億4,000萬美元（約41億9,600萬港元）收入，成為史上最賣座的喪屍電影。電影上映不久後，還宣布推出續集。可惜，續集電影波折重重。近日《地球末日戰》的兩位監製終於放話，究竟是好消息，還是壞消息呢？

《地球末日戰》全球票房超過5億美元，成為史上最賣座的喪屍電影。（《地球末日戰》劇照）

《地球末日戰》製作及上映飽受波折

時間回到2007年，當時畢彼特的公司獲得了原著小說《World War Z: an Oral History of the Zombie War》的電影改編權。電影在2011年於馬爾他開拍，並預計在2012年12月月上映。可是電影在製作過程中受到波折，上映日期被迫押後。在2012年6月，劇組突然宣布展開為期7星期的補拍，還找來Damon Lindelof改寫第三幕戲的劇本。可是Damon Lindelof連劇本都未完成，劇組又宣布找來《末世凶煞》（Cloverfield）編劇Drew Goddard重寫。最終，劇組在同年9月至10月開始補拍。直到2013年6月12日，《地球末日戰》才在倫敦舉行首映。

《地球末日戰》在製作及上映飽受波折，幸好最後都上映有期。（Getty Images）

《地球末日戰》續集再遇嚴重打擊

早在2012年時，派拉蒙影業曾明確表示《地球末日戰》將是一部三部曲，可是在拍攝首部曲時已經遇到不少難題，曾宣布擱置原計劃。可是，《地球末日戰》在2013年上映時，電影意外獲得驚人票房，派拉蒙影業才宣佈繼續製作續集，並找來J. A. Bayona執導，並由Steven Knight負責編劇。在2015年5月，派拉蒙影業宣布《地球末日戰》續集將在2017年6月初上映。可是，續集作品在製作上再次出現問題，先有導演在2016年宣布因要處理其他作品而退出電影項目。直到2017年6月尾才找到新導演David Fincher，亦宣布畢彼特回歸續演。可是，到了2018年4月，新任導演要拍劇集《Mindhunter》，在取捨下，放棄了《地球末日戰》續作。之後在去年傳出，派拉蒙影業因製作費過高，宣布無限期擱置開拍《地球末日戰》續集。

《地球末日戰》原本是三部曲，但卻在電影製作上屢遇挫折，第二集開拍無期。（《地球末日戰》劇照）

近日《地球末日戰》續集終於傳來好消息，皆因《地球末日戰》的兩位監製Dede Gardener及Jeremy Kleiner向外國傳媒《The Hollywood Reporter》表示，《地球末日戰》續集的計劃仍在手中。當時兩人被問及續集會否仍上映時，Jeremy Kleiner稱：「總有一天，我們喜歡Max Brooks的小說。我們喜歡這宇宙。《地球末日戰》不會這樣結束。」