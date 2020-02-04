死侍嫂Blake Lively新片仆直　創最差票房紀錄

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演新片《The Rhythm Section》上周末在北美開畫，雖然有逾3000間戲院上映，但只錄得280萬美元票房，平日每間戲院收入不到1000美元，創下最差開畫票房紀錄！

Blake Lively在新片醜化自己破格演出，但其實都唔太醜。（電影劇照）

上一個紀錄創於2006年，「Marvel隊長」Brie Larson主演的《Hoot》當年開畫時同樣有逾3000間戲院上映，但只得340萬美元票房，創下逾3000間戲院上映的新片最差開畫票房紀錄。這個紀錄保持了14年，現被《The Rhythm Section》打破，同時亦創下碧琪麗芙莉個人最差票房紀錄，片中的她作出大犧牲醜化自己，但劇本不濟令觀眾卻步，爛蕃茄好評度只有33%。

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據悉，《The Rhythm Section》成本達5000萬美元，電影公司將損失3000至4000萬美元。其實這部戲拍戲時已多災多難，碧琪麗芙莉的替身受傷而阻礙拍攝進度，而碧琪與對手祖迪羅（Jude Law）拍攝對打戲時亦受傷，所以2017年開拍到2020年才能上映。