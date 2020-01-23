【上氣】傳再添新成員　外媒爆Marvel搵《臥虎藏龍》女星加盟

屬於Marvel電影宇宙第四階段的《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），電影找來劉思慕飾演男主角，梁朝偉飾演滿大人，出爐金球獎影后Awkwafina都會參演，但其角色仍未有定案。近日，有外媒傳出，Marvel正斟介另一位華裔巨星加入《上氣》。

《上氣》導演Destin Daniel Cretton（中）、Kevin Feige（左）及劉思慕在2019年7月出席聖地亞哥國際漫畫展。（Getty Images）

在2018年12月，Marvel宣布將首部亞裔超級英雄《上氣》的項目提上製作日程，並迅速找來中美混血編劇David Callaham撰寫故事。在去年3月，Marvel Studios找來導演Destin Daniel Cretton執導。同年7月，Kevin Feige出席聖地牙哥國際漫畫展時公布《上氣》的正式片名為《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》，並隨即宣布電影將由劉思慕、梁朝偉及Awkwafina主演，劉思慕將成為男主角尚氣，梁朝偉則飾演滿大人，至於奧卡菲娜的角色沒有公布。

梁朝偉將在《上氣》飾演反派滿大人。（Getty Images）

有傳《上氣》將在今年年初於澳洲開拍，並定於明年2月中上映。近日，外國傳媒《ComicBook》報導，Marvel正斟介著名武打女星楊紫瓊加入《上氣》。雖然仍未公布楊紫瓊將飾演的角色，但這個新角色絕對跟她在《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）中飾演的角色完全不同。據Kevin Feige指出，《上氣》的演員陣容98%由亞洲演員組成。

楊紫瓊曾客串《銀河守護隊2》。（《銀河守護隊2》劇照）

楊紫瓊曾客串《銀河守護隊2》，她在戲中飾演Aleta Ogord，曾是Yondu的手下。如果楊紫瓊最終落實加盟《上氣》，她將會是繼Alfre Woodard、Gemma Chan及馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）後，第四位擁有兩個Marvel角色的演員。