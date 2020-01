【上氣】傳再添新成員　外媒爆Marvel搵《臥虎藏龍》女星加盟

屬於Marvel電影宇宙第四階段的《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),電影找來劉思慕飾演男主角,梁朝偉飾演滿大人,出爐金球獎影后Awkwafina都會參演,但其角色仍未有定案。近日,有外媒傳出,Marvel正斟介另一位華裔巨星加入《上氣》。

《上氣》導演Destin Daniel Cretton(中)、Kevin Feige(左)及劉思慕在2019年7月出席聖地亞哥國際漫畫展。(Getty Images)

在2018年12月,Marvel宣布將首部亞裔超級英雄《上氣》的項目提上製作日程,並迅速找來中美混血編劇David Callaham撰寫故事。在去年3月,Marvel Studios找來導演Destin Daniel Cretton執導。同年7月,Kevin Feige出席聖地牙哥國際漫畫展時公布《上氣》的正式片名為《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》,並隨即宣布電影將由劉思慕、梁朝偉及Awkwafina主演,劉思慕將成為男主角尚氣,梁朝偉則飾演滿大人,至於奧卡菲娜的角色沒有公布。

梁朝偉將在《上氣》飾演反派滿大人。(Getty Images)

有傳《上氣》將在今年年初於澳洲開拍,並定於明年2月中上映。近日,外國傳媒《ComicBook》報導,Marvel正斟介著名武打女星楊紫瓊加入《上氣》。雖然仍未公布楊紫瓊將飾演的角色,但這個新角色絕對跟她在《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)中飾演的角色完全不同。據Kevin Feige指出,《上氣》的演員陣容98%由亞洲演員組成。

楊紫瓊曾客串《銀河守護隊2》。(《銀河守護隊2》劇照)

楊紫瓊曾客串《銀河守護隊2》,她在戲中飾演Aleta Ogord,曾是Yondu的手下。如果楊紫瓊最終落實加盟《上氣》,她將會是繼Alfre Woodard、Gemma Chan及馬許沙拉艾利(Mahershala Ali)後,第四位擁有兩個Marvel角色的演員。