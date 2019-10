【上氣】網上流出試鏡片段　除滿大人外疑再添4位新反派

近期外國傳媒不時流出Marvel電影宇宙第四階段電影的消息,當中包括《蜘蛛俠》第三集的劇情走向、《永恆族》(The Eternals)的片場照及《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的故事內容等。 同屬Marvel宇宙第四階段的《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)一直消息不多,如今終於有相關消息流出,如果屬實的話,相信會讓粉絲更加期待。

《上氣》將於2021年2月初上映。(Marvel Comics)

關於《上氣》的消息,要追溯到在今年7月。當時Marvel Studios在聖地亞哥國際漫畫展(SDCC)上正式公布電影戲名為《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》,並公布由劉思慕(Simu Liu)將飾演超級英雄上氣,梁朝偉則成為反派滿大人。之後就再沒有《上氣》的消息流出。

官方在7月時公布梁朝偉會成為反派滿大人。(Getty Images)

日前外國傳媒突然向外披露《上氣》的故事大綱,並表示Marvel Studios正計劃引進多4名反派,跟梁朝偉的滿大人齊齊對抗上氣。據專門報導Marvel電影消息的《MCU Cosmic》指出,Marvel Studios正尋找演員飾演Steel Claw、Moving Shadow、Razor-Fist及Ghostmaker。除了Steel Claw外,其餘三位都有在關於《上氣》的Marvel漫畫中出現,至於Steel Claw,相信並非真實Marvel角色,相信其真實角色名稱為Tiger-Claw。

《上氣》導演Destin Daniel Cretton(中)、Kevin Feige(左)及劉思慕在今年7月出席聖地亞哥國際漫畫展。(Getty Images)

網上早前亦流出疑似演員試鏡的片段,從外國傳媒報導得知,該名試鏡演員為Te Kohe Tuhaka,而他當時試鏡的角色正是Steel Claw,可惜最後該短片遭刪除。據外國傳媒指出,當時Steel Claw正在跟上氣對話,Steel Claw指他聽到不少關於上氣的消息,還形容他為「the wonder boy who ran away」,這意味著上氣在逃避其父親滿大人,所以滿大人派Steel Claw前來捉拿上氣,短片最後見到Steel Claw叫士兵捉拿上氣。

《上氣》新增四位反派,包括(從左至右)Tiger-Claw、1Razor-FistMoving Shadow、及Ghostmaker。(網上圖片)

據《MCU Cosmic》指出,《上氣》將以地下拳賽為主題,這四位反派將引領上氣參加地下拳賽,從而帶他回來見滿大人。而早前曾有傳聞指十環幫的幕後首領滿大人就是上氣的父親。如今這傳聞看來屬實。