【上氣】網上流出試鏡片段　除滿大人外疑再添4位新反派

近期外國傳媒不時流出Marvel電影宇宙第四階段電影的消息，當中包括《蜘蛛俠》第三集的劇情走向、《永恆族》（The Eternals）的片場照及《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的故事內容等。 同屬Marvel宇宙第四階段的《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）一直消息不多，如今終於有相關消息流出，如果屬實的話，相信會讓粉絲更加期待。

《上氣》將於2021年2月初上映。（Marvel Comics）

關於《上氣》的消息，要追溯到在今年7月。當時Marvel Studios在聖地亞哥國際漫畫展（SDCC）上正式公布電影戲名為《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》，並公布由劉思慕（Simu Liu）將飾演超級英雄上氣，梁朝偉則成為反派滿大人。之後就再沒有《上氣》的消息流出。

官方在7月時公布梁朝偉會成為反派滿大人。（Getty Images）

日前外國傳媒突然向外披露《上氣》的故事大綱，並表示Marvel Studios正計劃引進多4名反派，跟梁朝偉的滿大人齊齊對抗上氣。據專門報導Marvel電影消息的《MCU Cosmic》指出，Marvel Studios正尋找演員飾演Steel Claw、Moving Shadow、Razor-Fist及Ghostmaker。除了Steel Claw外，其餘三位都有在關於《上氣》的Marvel漫畫中出現，至於Steel Claw，相信並非真實Marvel角色，相信其真實角色名稱為Tiger-Claw。

《上氣》導演Destin Daniel Cretton（中）、Kevin Feige（左）及劉思慕在今年7月出席聖地亞哥國際漫畫展。（Getty Images）

網上早前亦流出疑似演員試鏡的片段，從外國傳媒報導得知，該名試鏡演員為Te Kohe Tuhaka，而他當時試鏡的角色正是Steel Claw，可惜最後該短片遭刪除。據外國傳媒指出，當時Steel Claw正在跟上氣對話，Steel Claw指他聽到不少關於上氣的消息，還形容他為「the wonder boy who ran away」，這意味著上氣在逃避其父親滿大人，所以滿大人派Steel Claw前來捉拿上氣，短片最後見到Steel Claw叫士兵捉拿上氣。

《上氣》新增四位反派，包括（從左至右）Tiger-Claw、1Razor-FistMoving Shadow、及Ghostmaker。（網上圖片）

據《MCU Cosmic》指出，《上氣》將以地下拳賽為主題，這四位反派將引領上氣參加地下拳賽，從而帶他回來見滿大人。而早前曾有傳聞指十環幫的幕後首領滿大人就是上氣的父親。如今這傳聞看來屬實。