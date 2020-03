新冠肺炎｜《花木蘭》無限期押後　迪士尼宣布暫停所有電影製作

迪士尼(Disney)今年有不少重頭作上映兼進行拍攝,當中包括Marvel Studios 4月30日上映的《黑寡婦》(Black Widow),還有3月26日上映的《花木蘭》(Mulan),即使豪擲2億美元(約16億港元),日前更在倫敦舉行首映會,都避不了新冠肺炎(COVID-19,武漢肺炎)的影響,13日宣布全球撤檔,有待再公布上映日。來到今日(14日),迪士尼再有最新消息公告,決定停止當前和即將上映的所有電影製作。

劉亦菲與導演Niki Caro出席《花木蘭》倫敦首映。(GettyImages)

目前正在拍攝的電影包括真人版電影《美人魚》(The Little Mermaid)、由賓艾佛力(Ben Affleck)和Adam Driver主演的《The Last Duel》、《Nightmare Alley,》、《The Shape of Water》、而梁朝偉有份主演的《上氣:十環幫的傳奇》(Shang-Chi and the Legend of Ten Rings)同樣都要暫停拍攝,因為當中有一名製片的朋友確診中招,加上導演Destin Daniel Cretton的太太剛誕下寶寶,劇組決定讓第一組先行停工,導演就在醫生的建議下先行自我隔離,正在等候檢驗報告。

迪士尼宣布《花木蘭》全球撤檔,未知上映日期。(官方圖片)

13日上午才傳出《上氣:十環幫的傳奇》的現場照。(官方圖片)

有消息透露指《上氣:十環幫的傳奇》未有完全停工,只是先讓第一組劇組停工,而第二组劇組以及其他製作成員目前仍在開工,主演劉思慕都有在個人Instagram寫下︰「我們的主要部門將休假幾天,一些員工正在接受預防性測試,我們每個人都很興奮、努力製作出一部令人難以置信的電影。」同樣電影將在不日之內就會繼續動工,《上氣:十環幫的傳奇》或會成為迪士尼唯一一套繼續拍攝的電影。

+ 2

此外,《寶貝智多星》(Home Alone)的重啟、剛公布由美娜祖華維茲(Milla Jovovich)大女Ever Gabo Anderson和Alexander Molony主演的《Peter Pan and Wendy》、《Honey, I Shrunk the Kids》的續集通通都要喊停,更未知何時可以繼續拍攝。

迪士尼發言人表示︰「雖然在我們的作品中沒有確診新冠肺炎(COVID-19,武漢肺炎)的病例,但考慮到當前環境,演員和工作人​​員的最大利益後,決定暫停部分真人電影的製作,我們將會繼續評估狀況,並在可行的情況下盡快重啟工作。