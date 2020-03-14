新冠肺炎｜《花木蘭》無限期押後　迪士尼宣布暫停所有電影製作

迪士尼（Disney）今年有不少重頭作上映兼進行拍攝，當中包括Marvel Studios 4月30日上映的《黑寡婦》（Black Widow），還有3月26日上映的《花木蘭》（Mulan），即使豪擲2億美元（約16億港元），日前更在倫敦舉行首映會，都避不了新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）的影響，13日宣布全球撤檔，有待再公布上映日。來到今日（14日），迪士尼再有最新消息公告，決定停止當前和即將上映的所有電影製作。

劉亦菲與導演Niki Caro出席《花木蘭》倫敦首映。（GettyImages）

目前正在拍攝的電影包括真人版電影《美人魚》（The Little Mermaid）、由賓艾佛力（Ben Affleck）和Adam Driver主演的《The Last Duel》、《Nightmare Alley,》、《The Shape of Water》、而梁朝偉有份主演的《上氣：十環幫的傳奇》（Shang-Chi and the Legend of Ten Rings）同樣都要暫停拍攝，因為當中有一名製片的朋友確診中招，加上導演Destin Daniel Cretton的太太剛誕下寶寶，劇組決定讓第一組先行停工，導演就在醫生的建議下先行自我隔離，正在等候檢驗報告。

迪士尼宣布《花木蘭》全球撤檔，未知上映日期。（官方圖片）

13日上午才傳出《上氣：十環幫的傳奇》的現場照。（官方圖片）

有消息透露指《上氣：十環幫的傳奇》未有完全停工，只是先讓第一組劇組停工，而第二组劇組以及其他製作成員目前仍在開工，主演劉思慕都有在個人Instagram寫下︰「我們的主要部門將休假幾天，一些員工正在接受預防性測試，我們每個人都很興奮、努力製作出一部令人難以置信的電影。」同樣電影將在不日之內就會繼續動工，《上氣：十環幫的傳奇》或會成為迪士尼唯一一套繼續拍攝的電影。

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此外，《寶貝智多星》（Home Alone）的重啟、剛公布由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）大女Ever Gabo Anderson和Alexander Molony主演的《Peter Pan and Wendy》、《Honey, I Shrunk the Kids》的續集通通都要喊停，更未知何時可以繼續拍攝。

迪士尼發言人表示︰「雖然在我們的作品中沒有確診新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）的病例，但考慮到當前環境，演員和工作人​​員的最大利益後，決定暫停部分真人電影的製作，我們將會繼續評估狀況，並在可行的情況下盡快重啟工作。