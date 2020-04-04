經典視角｜專訪《犯罪現場》美指陳七　為古天樂出場一幕度到最型

看完一部電影，大家可能會讚嘆演員發揮得夠淋漓盡致、劇情夠引人入勝，但其實一部戲要拍得讓觀眾有投入感，大至逼真的場景，小至一個有質感的道具也是一個都不能少。 負責這個重任的美術指導，事前到底有甚麼功夫？如何起步將一個場景由構思到實踐、由冇變有？今次找來電影《犯罪現場》的美指陳七接受專訪，他先為美術指導下個定義︰「美指是幫助導演建立電影的世界觀」。

電影美術指導到底是做些甚麼？陳七接受專訪時就分享將一個場景由構思到實踐的過程。（陳順禎 攝）

大家睇戲睇得多，但其實一部電影除了導演、演員，背後還有很多不同的製作部門作支援，才可以成就一套好戲。

陳七2012年首次為《懸紅》擔任美術指導，之後他接連製作過不少令人印象深刻的作品，例如，《大樂師．為愛配樂》的魚排屋、《分手100次》的半露天咖啡店、《29+1》黃天樂的房間，以及《犯罪現場》超逼真的珠寶店等等。

陳七入行做美指前是從事傳媒行業，不過他因為修讀浸會大學電影系，始終也是抱有一顆做電影的心。（陳順禎 攝）

陳七未入行前是做傳媒

原來陳七入行做美指前是從事傳媒工作，但由於當年修讀浸會大學電影系，始終也是抱有一顆做電影的心，「認識了兩位師傅，一位是林海峰，一位是葛民輝，當時覺得他們經營設計公司很帥，有幸與他們在商台共事後，我就自立門戶，開設廣告設計公司，還未跟電影有關。」

後來，因為陳七的大學同學馮志強導演首次執導，陳七與對訪談了很久，分享如果由他自己來做美術指導，我會如何執行，「我當時就膽粗粗向監製提出，不如由我來做美術指導。」之後，陳七製作過不少令人印象深刻的作品，而最新的一部《犯罪現場》，更是最豪的一次。

點撃睇《犯罪現場》珠寶店及天台貓屋花了幾多心機？

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【犯罪現場】美指陳七專訪 愛香港景因「複雜、緊張感」無可取代

珠寶店逼真到街坊都誤以為真

《犯罪現場》的珠寶店用了7位數字來製作，「以錢來計算，這是最豪的一次，也是最有挑戰性的一次。」陳七分享時說，電影中有大賊汪新元（古天樂 飾）罪案、冷酷的世界，也有女主角宣萱或張繼聰那些較窩心、溫暖的一面。

一部戲的美術設計，最重要的四點就是「線條、結構、顏色、質感」，陳七表示他一直覺得美術是讓演員和工作人員投入其中的重要元素，也是實景拍攝的魅力，「如果你在彌敦道告佐敦道交界，去搭建一個金行出來，差不多完成搭建時，甚至有遊客入來問何時開張，有人拖著行李箱入來想買珠寶。」逼真到街坊都誤以為真，劇組當然很開心。

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珠寶店原型係火鍋店 美指靠一招遮醜

「當你擁有這樣的真實感，演員去到便會知道他是人質抑或是大賊定職員。」但原來這間珠寶店的前身，是一間已結業幾個月的火鍋店，「如果大家有看清楚天花的位置，其實有很多抽氣的裝置，很難看，我的處理的方法就是將一些筒燈，套上消防噴灑裝置，令到這間本來是火鍋店的結構變成金行的其中一部分。」

《犯罪現場》的珠寶店用了7位數字來製作，陳七表示「以錢來計算，這是最豪的一次，也是最有挑戰性的一次。」（陳順禎 攝）

安裝自動門讓大賊汪新元用機關槍掃射

陳七又分享指他們其實改變了很多火鍋店的位置，例如在門口的位置，「我們特別裝了一個自動門，讓大賊汪新元可以用機關槍掃射，射破玻璃。」這一幕相信有看過電影的觀眾，都會非常深刻。

正如上文所提到，除了汪新元冷酷的一面，女主角宣萱與一班老友記的家，也是一個很有質感和故事的場景。

宣萱在戲中的家，就當作懷緬昔日好日子的地方，「好像現今外面的世界很殘酷，這個家可以感到和暖一些，重拾從前的感覺。」（受訪者提供）

將兩個單位打通通 小至一盞燈都係用心挑選過

而陳七正正就是想將這個家當作懷緬昔日好日子的地方，「好像現今外面的世界很殘酷，這個家可以感到和暖一些，重拾從前的感覺。」

擔任美指的陳七，實際執行時就特別加了一些彩色玻璃，如果大家有去過日本小樽，那裡就是用了很多類似的玻璃，在採光上可以帶出一點暖和的顏色。這個場景另一特別之處就是將一棟兩個單位打通，形成一條很長的長巷。其次是陳七偏好用燈具，他在這個景加入了大量的燈飾，在走廊上有很多光源，每一盞燈具也是專誠搜購回來，所以陳七都話美術設計要做得好，絕對要感謝一班美術組與道具組手足全部人的努力。