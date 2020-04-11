經典視角｜一隻碗都買十隻精挑細揀　美指陳七：市道差冇得揸流灘

要拍得一部好戲，除了導演、編劇、演員的發揮，幕後也歸功於很多不同的製作部門。 電影工作五花百門，畫面上見到的死物，包括當中的場景、搭景、陳設、道具等，都與美術指導有關，《犯罪現場》的美指陳七接受專訪時就表示，由初入行的萬多元人工，到跳升至十多萬薪金，一點都不出奇，但最緊要兩個字：「公道。」

美指陳七接受專訪時就表示，做這一行前景其實不錯，但收得幾多錢人工，講緊最緊要都是兩個字：「公道。」（陳順禎 攝）

可以由萬幾升至十幾萬薪金

喜愛電影、讀電影的人，很多時都一心想做導演、演員或者攝影，但其實如果喜歡美術設計和美學的，做美術指導也原來是一個幾有前景的工作。入行8年的美指陳七，製作過不少令人印象深刻的作品，他接受訪問時就分享電影業做美指的行情，「初入行最少都有萬多元，如果有一點經驗，都有兩萬多元。副美術指導分擔不少工作，薪金已經可以有四、五萬元。」

陳七強調他非常認同一個道理，要公道，你收別人多少薪金便要全力以赴，絕對不能「揸流灘」。（受訪者提供）

連一隻碗都經過精心挑選

美術指導大家聽得多，但實際的工作過程、步驟、分工等，行外人多數不太了解。陳七提到拍攝《犯罪現場》時，小至一個汪新元（古天樂飾）拿著的一個糖水杯（碗），作為美指的他首先會與助手講想要甚麼風格，助手們就會為他四處張羅十個，讓他最後決定要用哪一個？這方面就由助手們去負責，而掌握大權的美術指導，「去到十多萬薪金，也是一點也不出奇。」

雖然做美指似乎都有點前途，大家聽罷或會覺得「原來做藝術都唔一定會乞食」，但其實有時一年都未必接到幾部戲，七哥亦有提到尤其現時市道極差，「甚至一年一部戲都未必得」，入得這行絕對要有些心理準備。

陳七提到拍攝《犯罪現場》時，小至一個汪新元（古天樂飾）拿著的一個糖水杯，都要經過精挑細選。（受訪者提供）

最緊要公道 呢行絕對不能「揸流灘」

但陳七強調他非常認同一個道理，「要公道，你收別人多少薪金便要全力以赴。」尤其是在這一行，市道不景，這麼少工作機會，絕對不能「揸流灘」，敷衍了事就不會有下次。

特別是在現時的困境，陳七指有朋友跟他說，「其實現在市道差，不能說是壞事，因為淘汰了一些不認真工作的人，餘下的都是拼命的人。」

陳七曾與周秀娜合作《大樂師·為愛配樂》以及《分手100次》。（受訪者提供）

《大樂師．為愛配樂》漁排屋

陳七2012年首次為《懸紅》擔任美術指導後，製作過不少令人深刻的作品，例如，《大樂師．為愛配樂》的漁排屋，也算是他的其中一部代表作。

他早在看劇本時就發現戲中有很多「三角形」的關係，男女主角鄭中基和顏卓靈與女主角原本的男友，是一個三角關係，加上電影主要講音樂，陳七所以參考了三角鋼琴的頂，將三角形的元素與漁排屋的頂部，串連在一起作呼應。

+ 14 + 13 + 12

為了配合《大樂師．為愛配樂》的劇情，幕後花了不少心機營造一種殘破感。（受訪者提供）

漁排屋的設定暗示男女主角的關係

另外，拍攝《大樂師．為愛配樂》時是夏天，這樣是正中陳七的下懷，事關他其實一直希望製作漁排屋的原材料是放在室外，經過日曬雨淋的，造成木皮會「飛邊」、有種褪色的效果，而開拍前亦遇上颱風，所以順理成章地能有以上效果。

而為了配合戲中鄭中基飾演一個小混混的角色，陳七特別用了很多在五金舖最易買到的材料去布置這間漁排屋，例如用了很多升鐵、木板和鐵料，睡床就幾塊卡板加張床褥組成，「這個位觀眾未必留意到，其實這個破爛的地板是特意造成的，這個空隙是表達當時男女主角是對立的，但隨著他們的關係愈來愈曖昧和親密，中間條河就不存在了。」

點撃即睇漁排屋點樣逐步搭成：

+ 17 + 16 + 15

導演多數會叫陳七親手扑爛個景

拍《大樂師．為愛配樂》特別設計了一個非常浪漫，高兩層又有露台這樣特別的漁排屋；為了《犯罪現場》的逼真感，又特別在鬧市打造一間金行；曾經在《分手100次》搭建了一個半露天的咖啡店，一幕幕電影場景由冇變有，每次面對拍攝完佈景被拆，作為美指的陳七都話，一定會有所不捨。

「想到一個景好像幾好玩，可否拍完不拆呢？通常導演都會叫我，第一下不如由你去扑爛個景吧，你問會否覺得心痛？當然會吧，但沒有辦法，唯有是拍攝下來的片段當作回憶。」

陳七為《分手100次》在西環，搭建了一個咖啡店，有一個在電影裡很重要的人想買下來，希望不要拆，讓他繼續經營這間店。（《分手100次》劇照）

間咖啡店靚到有人想買起佢

陳七為了《分手100次》在西環搭建了一個咖啡店，外型靚到有一個在電影裡很重要的人想買下來，即是想不要拆，讓他繼續經營這間店。陳七表示這是不可行的，因為這個景只是用來拍戲，但他們拆了這個佈景後，確實有一個喜歡這部戲的人，真的在原址經營過一間半露天的咖啡店，陳七之後更與導演鄭丹瑞一起去光顧。