《無定向喪心老友記》影評：老懵懂賤招悍衛家園？戲中戲抵死幽默

2009年，阿根廷導演Juan José Campanella執導的電影《謎情追兇》（Secret in Their Eyes），片中的懸疑劇力和情感張力，令人眼界大開，為人津津樂道，至今對片中長鏡頭的一場仍是歷歷在目，印象深刻難忘。相隔十年後，Juan José Campanella最新自編自導的劇情長片，改編自阿根廷經典電影作品，延續懸疑的元素，配以幽默的風格，執導了這部趣味十足的電影。《無定向喪心老友記》（The Weasel’s Tale）——當過氣電影人遇上Fans，展開了一場互相的鬥爭角力，黑色幽默，趣味十足！

《無》片故事講曾經於參演無數電影，今天已是過氣女星的Mara，與丈夫Pedro退休後居住在鄉郊的大宅，看似歲月靜好，但是在大宅內，同時住了跟Mara當時在影壇上合作無間的導演Norberto與編劇Martín。一天，一對年輕男女Bárbara與Francisco突然闖入Mara的大宅，他們更自稱是Mara的忠實影迷，令Mara卻回復當年的自信與魅力。於是，經過他們二人的遊說，Mara決定出售她的大宅！然而，Norberto等人誓要保衞自己的家園，於是便自編自導自演了一場意想不到的報復…

無可否認，《謎》片的成功，莫過於電影那精雕細琢，充滿張力的劇本，令人目不暇給。這次Juan José Campanella再次以懸疑為電影的主要元素，電影改編自1976年由Jose Martinez Suarez執導的經典電影《Yesterday’s Guys Used No Arsenic》，《無》片的故事主要是圍繞Norberto等三位的「老友記」，如何自編自導一場戲，來向兩位來歷不明的「年輕人」報復。還未進場觀看電影的的時候，對此片的第一份感覺，就是這會否跟《謎》片樣的懸疑呢？還是只是一部黑色格調而已的喜劇呢？當然，觀畢電影後，確是有很大的驚喜。

電影開始是以簡短的篇幅，描述女主角Mara是一位曾經贏得影后的好演員。然而，名氣過後，她仍然活在當時的世界裡，回看著那菲林播放的光影之旅，重現年輕時期的美貌。今天的她，風光不再，跟丈夫與「朋友」們居住在大宅裡度過每天，直到「影迷」的出現，讓她重拾自信，亦因他們的一言一語，讓Mara作出了一個決定，令她丈夫與朋友們要保護自己的家園，從而自己編導了一場戲。

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《無》充滿著很濃厚的電影感，無論是片中的元素，或者主題，跟電影有著一點的關連，在大宅內掛上Mara曾經演出的作品，大宅的中央更放置了她當時得到的影后獎座，而四位主要的人物，亦設定為電影的幕前幕後人員，佈滿電影的氣息。從自我沉醉走回現實，Mara一直離不開電影的空間，其實是因為一件事件，令她無法脫離現實的殘酷，一直活在這幻想虛構的世界。

四位「老友記」與兩位「資深影迷」，展開了一場活在兩代不同世界的角力，老友記們對年輕一代的信任，年青一輩的陰謀，卻逃不過老友記的觸覺，彼此營造了強烈的劇情張力，從中亦交代著兩代之間的關係距離。電影整體以懸疑與荒謬的元素，後段的局中局的舖排，層層推進的故事發展，神來之筆的結局，更是引人入勝，不乏喜感，延續了導演《謎》片的那份氛圍。

四位「老友記」與兩位「資深影迷」，展開了一場活在兩代不同世界的角力（《無定向喪心老友記》劇照）

片中四位「老友記」，分別是飾演Mara的Graciela Noemí Zabala、Norboerto的Oscar Martínez、Pedro的Luis Brandoni、與Martin的Marcos Mundstock，他們四人在片中的演出十分精彩，各位均演活了角色的神髓，表現風趣自如，充滿喜劇感，尤其是Oscar Martínez的演出，表情生動有趣。兩位「影迷」 — 飾演Bárbara的Clara Lago與Francisco的Nicolás Francella，他們跟多位經驗豐富的演員同場演出，演出自然。

《無》片整體的素材十分豐富，結構工整流暢，字字珠璣的對白，節奏明快，片中描述的兩代之間互相角力，增添了電影整體的戲劇性。導演透過片中四位已經隱居的過氣電影人，為了爭取自己的生活，再次演出一場精彩奪目的「電影」，戲中戲的舖排轉折，展現著濃烈緊湊的張力，為電影生色不少。

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