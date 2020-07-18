《殺手再培訓》黎耀祥潦倒失業求轉型　角色似視帝事業寫照？

電視劇《殺手》中，黎耀祥飾演一個曾經輝煌的金牌殺手閰武，但後來因事業禍及家人，變得自暴自棄，成為被唾棄的過氣殺手。角色演得夠貼地夠寫實，獲不少觀眾力讚。其實類似的角色，祥哥早在1998年一套《殺手再培訓》中演過。當你一口咬定這是部爛片時，全片無論角色描寫，還是故事情節都不失禮，當時祥哥的演繹更少兩分喜感，多三分愁緒。

黎耀祥為《殺手》操到好fit。（《殺手》劇照）

1998年的《殺手再培訓》，攝於97金融風暴之時，當時社會百業蕭條，人浮於事，政府推行再培訓計劃，令一眾失業中年得以轉型，而故事就以一個殺手可以轉型什麼工種為大前提發展。黎耀祥飾演的張世典，原已退役，但一直找不到工作，加上太太（郭錦玲 飾）懷有身孕，於是嘗試去修讀再培訓轉職保安。同一時間，師父（高雄 飾）臨老患有肝癌，急需錢醫病，更打算重出江湖接單做買賣，做徒弟的不忍心，決定要代師父出山。

電影雖屬小本製作，但開場一幕氣氛交到足，更埋下拍檔阿飛死後的一大伏線。(《殺手再培訓》影片截圖)

黎耀祥的同門師弟有容錦昌，他早洞悉殺手一行難長久，已轉型做保險。(《殺手再培訓》影片截圖)

由豬八戒轉型殺手

當時的黎耀祥剛拍完《西遊記》及《娛樂插班生》劇集，事業嶄露頭角，故被片商睇中初登男主角。電影以殺手行業為主線，但帶出的是殺手潦倒一面，跟一般市民一樣要為口奔馳，為生活睇人面色，加上人到中年，濃濃的時不予我的唏噓感。黎耀祥更因快要做爸爸，凡事選擇忍氣吞聲，而在行動中，目標人物之一（麥長青 飾）更同樣快成為爸爸，將心比己，又是否殺得落手？

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《殺手再培訓》生不逢時

《殺手再培訓》雖由當年盛產小本製作的中大電影拍攝，但導演楊逸德絕冇交行貨，將當時最熱門的社會議題──失業，放到殺手行業身上，而一向予人冷酷無情的殺手在戲中卻處處展現人情味，對目標人物手下留情，對親人無微不至，對師父更是尊敬謙卑，成功將殺手這行人性化。加上找來演技派的黎耀祥演出，就似半真半假地投射到黎耀祥身上，當年他的事業半浮半沉，未攀上主角又不甘當一世配角的兩難，與角色有幾分相似。

一個社會議題，一個嶄新角度描寫的殺手世界，還有一位未曾問鼎獎項的實力派演員，如果放到今時今日，再加一位新晉導演執導，已經是切切實實一部攞獎格的本土電影，奈何該片早出現了20年。

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