《屍殺半島》含政治隱喻？南北韓統一靠喪屍　不及素媛一場戲吸睛

一向喜歡《屍殺列車》，在活屍電影越拍越大的狀況下縮整進一班窄小的列車內，主角群藉由上車、下車以及穿越不同包廂來製造緊張懸疑感，再搭配隨著故事所昭然若揭的不同元素，一如活屍容易被光線、聲音吸引，退化成野獸的模樣，以及主角群必須在瞬間做出決斷，是要求生、逃亡還是面對，都讓《屍殺列車》展現出很不一樣的神采。

然則《屍殺半島》卻是很不一樣的電影，當然感覺得出導演延尚昊在這幾年的另闢蹊徑，如果整個國家都淪陷了，故事會變成什麼樣？有趣的是延尚昊依舊不脫政治議題的諷喻，像是南北韓在活屍病毒爆發下意外達成統一，像是美國、日本以及中國之間的相互角力，最終來拯救主角群的士兵卻是隸屬於聯合國，手上的臂章明示這位女軍官是來自於馬來西亞。

▼▼▼點圖看更多《屍殺半島》精彩劇照▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

你可能感興趣：屍戰朝鮮劇評｜朝廷靠得住豬乸會上樹！政治隱喻明眼人一睇就知

我們可以在《屍殺半島》裡面看見什麼呢？

喜歡《屍殺列車》的原因在於故事充滿韓國風味，無論是對於企業菁英、列車長的聽從，老人與幼童之間的謙讓，再到男性組隊對抗活屍，都深具東方風格，然則到了第二集故事卻偏向西化，競技場應該是取經自羅馬，在一片荒蕪廢墟裡飆車則師法於導演喜愛的《末日先鋒：戰甲飛車》，變成一部娛樂性十足的熱鬧大片，精緻的巧思少了些，卻更為浩大了。

相關圖輯：宅在家必睇韓劇Top 10 屍戰朝鮮、機智的醫生生活上榜（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 14 + 14

我喜歡《屍殺列車》在透過每次的衝突上營造主角孔劉的性格轉折，這種轉折到了續集，則成為政錫（姜棟元飾演）過往的傷痛，身為軍人，他一向強調任務至上，也想在各種妥當的時機點裡做出決策，他成功解決每次危機，卻因為姊姊以及外甥的離世受到打擊，這整部電影便是政錫過著行屍走肉的人生之後，如何在另一個家庭的身上找到救贖，而這樣的救贖也牽動著整部電影的脈絡。

《屍殺半島》依舊很動人，這種溫柔來自於通俗簡單，沒有太多的花俏，也更明顯看得出延尚昊想要挑戰的大片風格，全片最令人狂讚的莫過於飾演少女飆車手的李蕊，沒想到才沒幾年，《許願》（又譯：《希望：為愛重生》）的素媛已成為如此強悍的少女，一段讓她甩尾並運用光線招來大批活屍擊潰對手的戲，實在非常精彩。

相關圖輯：【屍殺半島】《素媛》童星變美少女 仙氣外貌配長腿勁吸睛（點圖放大▼▼▼）

+ 15 + 15 + 15

我們都知道夜戲難拍，雖然整部電影幾乎都為夜戲，光線、音效就成了組構這部電影的重要因素，每次的閃光彈、車頭燈都可以是武器，搭配四面八方襲來的槍砲聲，都讓這部動作大片有了嶄新風格，只是看到後來更為懷念前集那種簡單的靈光，每個細節都無比精彩，每個角色即使戲分少，也都會為他們安排立體的橋段，一如前集反派容錫（金義聖飾演）雖然自私倨傲，但會安排他在死前喃喃自語喊著「媽媽」，立刻讓觀眾了解，其實他也只是個平凡人。

每個人都想活著。

《屍殺半島》持續緊扣著相同主題，倘若我們屏除風格黑暗的《屍殺前傳：首爾站》，那麼這部電影依舊是在強調「愛」才能突破一切險阻，以致於最後面的拔足狂奔，便具備了更多意義，跑向自己親愛的人，勇敢的活著，就會看見美麗的晨曦。

▼▼▼點圖看更多《屍殺前傳：首爾站》精彩劇照▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】