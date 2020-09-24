煲《#Alive》前要知的5件事！太依賴科技產品喺喪屍末日隨時GG？

近年來因為《屍殺列車》、《屍殺半島》、《屍戰朝鮮》（舊譯《李屍朝鮮》）的關係，韓國的喪屍題材影視作品不論是電影或是劇集都開始收到大家的關注。而由 Netflix 推出的喪屍電影《#Alive》由韓國新人導演曹日亨編導，劉亞仁、朴信惠主演，是部小格局的喪屍電影小品佳作，同時也帶出了一些過往大製作的喪屍電影所沒有關注到的內容！