多啦A夢｜《大雄之新恐龍》藏三大彩蛋　有個細節令觀眾淚崩

陪伴幾代人成長的多啦A夢來到50周年，今年亦是劇場版動畫面世40周年，新作《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》更別具意義。這次是全新的一場冒險，但戲中其實也埋下滿滿的情懷，隱藏的彩蛋絕對會令粉絲回憶湧現，其中一幕更看得大人細路都感動噴淚。 (注意︰內容含少量劇透)

《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》由今井一曉執導及《你的名字》的製作人川村元氣編劇，是二人繼《大雄之金銀島》（2018）後再度合作。（《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》一聽到戲名，相信大家都會想起1980年首部劇場版《大雄的恐龍》（在香港以《八寶叮噹》的戲名於1982年8月暑期檔上映），加上過往的多啦A夢已有幾部作品是以恐龍為題材，但其實今次的故事都是全新原創。

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新戲由今井一曉執導及《你的名字》的製作人川村元氣編劇，是二人繼《大雄之金銀島》（2018）後再度合作，前作口碑極好，當年勇奪53.7億票房，創下《多啦A夢》2D版電影系列最賣座的紀錄。

大雄用多啦A夢的「時間布」把化石還原，結果竟孵化出兩隻長有翅膀的新品種雙胞胎恐龍。 （《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》講述大雄在恐龍博物館參加挖掘化石體驗時，得到一枚「恐龍蛋」化石。他深信這是一隻非一般的化石，更用多啦A夢的「時間布」把化石還原，結果竟孵化出兩隻長有翅膀的新品種雙胞胎恐龍。

大雄雖然很喜愛這對新朋友，但牠們愈長愈大，大雄決定與多啦A夢、靜香、胖虎、小夫將新恐龍帶回6600萬年前的白堊紀，為牠們找回同類和家鄉。

大雄決定與多啦A夢、靜香、胖虎、小夫將新恐龍帶回6600萬年前的白堊紀，為小Q和小妙尋找夥伴。（《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

三大彩蛋滿載回憶

電影中其實暗藏不少彩蛋，致敬過往的舊作，為觀眾帶來滿滿的回憶。第一個彩蛋算是承接了以往的故事，就是大雄今次說要用眼睛吃花生。無論你是否粉絲，大雄最愛打賭，經常都與胖虎下賭注說自己要用鼻孔食意粉。

在1980年的《大雄的恐龍》以及2006年的《新大雄的恐龍》中，大雄都有打賭用鼻孔食意粉。不過，今次大雄就有玩玩新意思，他的賭注是變了用眼睛吃花生，他因為深信自挖到的是恐龍蛋，所以就跟胖虎、小夫說「如果孵不出恐龍，我就會用眼睛吃花生給大家看。」大雄又想出另一個不可能任務，幾有創意吧！

今次大雄就有玩玩新意思，他的賭注由用鼻孔食意粉，變了用眼睛吃花生。（《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

承接上集故事

第二個彩蛋的相信要眼尖的粉絲才能發現，那就是在大雄的房間裡，在角落的位置經常會出現一頂帽子，這頂帽其實就是致敬上一集劇場版《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》，主角神秘的轉校生「月野琉華」頭上的紫色Cap帽。

新作以6600萬年前的白堊紀為背景，大雄帶著新恐龍「小Q」與「小妙」回去尋找夥伴，展開了一段嶄新的冒險旅程。而第三個彩蛋亦是全片最感人、最令人爆淚的一個細節，電影中段講述大雄與新恐龍「小Q」一起掉進了大海之中，就在快要淹死之際，出現了一個很熟悉的身影。

其中一幕講到大雄與新恐龍「小Q」一起掉進了大海之中。（預告截圖）

這隻恐龍其實正正就是以前大雄飼養的第一隻恐龍，雙葉鈴木龍「嗶之助」， 牠的驚喜現身絕對觸動了粉絲的心。「嗶之助」在海裡營救暈倒的大雄，更把他與新恐龍載到一個島嶼便離開了。

雖然大雄與「嗶之助」沒有直接的互動，沒有特別描寫他們重逢的激動，但影迷看到這一幕，絕對會感動得淚崩。

重溫1980年《大雄的恐龍》畫面