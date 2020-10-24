星爺研究院｜《少林》老闆娘被星爺鬧到勁委屈︰最嬲係話我求其

周星馳炮製過不少經典作品，除了他的功勞和主角的演出，身邊一班角色鮮明的綠葉演員也讓觀眾非常深刻。 在《少林足球》飾演「甜在心饅頭」老闆娘的徐美娜，一副潑辣惡死的形象，一句北京腔台詞︰「你是不是吃飽了撐的？」，使勁的表現相當出彩。美娜接受《香港01》專訪時透露，星爺最厲害的就是可以看穿別人的優點和缺點，夭中演員的死穴令他們演技大爆發。

《少林足球》其中一幕講述阿星（周星馳 飾）在「甜在心饅頭店」外跟旁邊吃東西的人一起又唱又跳。(《少林足球》影片截圖)

「甜在心饅頭店」的惡死老闆娘



《少林足球》其中一幕講述阿星（周星馳 飾）在路邊看到一家叫「甜在心饅頭店」，小梅（趙薇 飾）正在用太極功夫整饅頭。阿星看著很驚訝，唱了一首歌和小梅搭訕，後來更與旁邊吃東西的人一起又唱又跳。

徐美娜飾演的老闆娘衝出來，見狀立即破口大罵，用北京話說︰「你是不是吃飽了撐的？」，大叫阿梅「站直，手放下，脖子伸直！」，嗌破喉嚨聲都沙了。

從小迷上港產片

有看過《少林足球》的相信都會認得這位老闆娘，現年45歲的徐美娜是北京人，她接受專訪時透露，從小的夢想就是拍戲，「十零歲的時候我已經很著迷，日日在內地已經租很多影碟來看，周潤發、周星馳、劉德華等，很多港產片，我都不停看。一套《倩女幽魂》，我一日都可以睇十幾次，我會想為何他們演戲可以演得這麼真實。」

徐美娜接受訪問時分享與周生拍戲時的經歷。（《少林足球》影片截圖）

趙薇第一部電視劇處女作



徐美娜在內地時也有拍過戲，原來《少林足球》並不是她第一次與趙薇合作的作品。趙薇的第一部片約、電視劇處女作《姐姐妹妹闖北京》，美娜都有份演出。當時她演趙薇身邊的姊妹，跟過劇組一段時間，有些對白和鏡頭。除此之外，美娜多數只有機會演路人甲，當時她也幻想過自己有一日會被導演、星探睇中。由於爸爸是香港人，所以美娜後來決定要來香港闖闖。

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排頭位試鏡《少林足球》



原本美娜打算來香港讀訓練班，但原來她在內地的學歷不被認可，初時覺得很沮喪，唯有一邊打工一邊繼續努力，「我記得來香港之前，我印了一張卡片，上面寫了我名字、身高、三圍，我更寫道：『我很希望有一次機會讓我表演、拍電影』當時我見到劇組的人、管理的人就會派，而因為這張卡片都真的有很多人找我。」

徐美娜原本打算來香港讀訓練班，但原來她在內地的學歷不被認可，初時覺得很沮喪。（受訪者提供）

美娜當時剛來到香港，聽到《喜劇之王》的招募但因工作錯過了機會。隔了一段時間後輪到《少林足球》招募，即使當時的男朋友跟她說「死心吧，你不要發明星夢了」，但美娜覺得至少要試一試。

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李力持：「你係咪鬥雞？」



美娜膽粗粗去到時代廣場外，身邊的男朋友一直叫她放棄，但她還是堅持要試，「我買了一份報紙，兩杯咖啡，凌晨就去到坐著等。我一直就在想試鏡時的情況，對方會考我演什麼呢？內地多數會有範圍的，考你喜怒哀樂，但香港未必。當時我在想周星馳演得最多的，好像就是中六合彩，我當時就知演什麼好了。」

美娜起初來到香港，聽到《喜劇之王》的招募但因為工作錯過了一次。隔了一段時間她知道《少林足球》招募，即使當時的男朋友跟她說「死心吧，你不要發明星夢了」，但美娜覺得至少要試一試。（葉志明 攝）

她排頭位順理成章是第一個試鏡，導演李力持叫她隨便表演，沒有限制時間和範圍，「我唱歌唱到自然震音，手都震了，第一次對著這麼多導演、明星、記者，很緊張，隨後又表演中六合彩。李力持當時很搞笑，問我『介不介意我問，你是否鬥雞的？』，我當時很愕然，很有自信說沒有，他叫我可否試一次鬥雞給他看，我便即場照做。」

在場的人都讚她表現不錯，有工作人員給美娜一張紙仔，寫著「老闆娘」。當時她並不知道是什麼意思，也未有見到周生，回家等消息時她又感到很失落、不安。輾轉之間，她獲得第二次、第三次試鏡機會，終於定下她在《少林足球》的角色。

《少林足球》另一場戲老闆娘潑辣地跟星爺小梅（趙薇 飾）她死了，星爺嬲到打爛面前塊木板。（影片截圖）

星爺獨門秘技 激發演員爆發

徐美娜分享了她拍《少林足球》的點滴，她認為周星馳在指導演員上是有些秘技，「周生最厲害的就是能發掘你的優點和缺點，甚至看穿你心底裡的想法。」美娜憶述拍那場戲時，她的角色其實要谷起一把怒火，星爺看到她一臉平靜，心急之下就「出口相助」。

周生當時說，「你工作不要那麼求其，我最憎人求其，你認真一點好嗎？咬字清晰一點好無？你到底是否想拍戲？想拍戲就做好一點。」

看過美娜的奮鬥之路，簡直就是真人版的《喜劇之王》，為了能夠演戲和追尋這個夢想不知花了多少時間心血，以上幾句完全篤中美娜的心靡。

徐美娜認為周星馳最厲害的就是能發掘演員的優點和缺點，甚至看穿你們心底裡的想法。（影片截圖）

「周生！我人生之中從未如此認真過。」



美娜跟星爺說，「我好認真的啊，周生！我人生之中從未試過如此認真。周生，你不要冤枉我！」她知道星爺當時其實是不斷想谷起她的怒火，「我記得當時自己的聲音有點沙啞，我五點左右就起身，有另外一班女生夜晚在喧嘩，嘈到半夜三點幾，其實我只睡了兩個小時，挨了一個多星期，聲音都沙啞了。」

怎料星爺又發功，責怪美娜沒有養好聲線，「好沙唔沙，竟然在拍戲時才來聲沙，要不要我買些枇杷露給你喝？」美娜表示她其實在拍戲前後一直都有養聲，發現自己聲沙後去了「吊鹽水」，還吃了中藥，非常勤力。

星爺拍攝時「發功」，責怪美娜沒有養好聲線，「好沙唔沙，竟然在拍戲時才來聲沙，要不要我買些枇杷露給你喝？」（葉志明 攝）

倀雞的老闆娘就是這樣造成的，「我記得當時，生氣到爆了所有台詞出來，離奇地效果就非常之好。周生好像不想看到我平靜的樣子，他喜歡看到我爆，其實拍得很快，我記得拍了一至兩take就完成。」