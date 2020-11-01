【奪冠】分析中國女排八個致勝關鍵字　揭開比「奪冠」更重要的事

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，《奪冠》終於上映，上映不到22小時票房破億，內地網友讚"中國國內體育題材的新高度”。這部電影以中國女排40多年歷程為原型，講述1980年代和當下新一代女排的兩次崛起。

鞏俐領銜出演郎平，朱婷、張常甯等排球名將出演自己，朱婷的演技還因此上了熱搜。疫情過後再看這部電影，對集體記憶的感受就更加真切：“一部像一場比賽一樣跌宕起伏的電影”、“心潮澎湃，像是回到了那個開著電視挪不開視線的夏天。”

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編輯：閆坤沐（一条）

甚麼是女排精神？追求個性的當下，我們還需要女排精神嗎？有人說，這部電影貴在“把女排精神依託在了以前從未公開的細節上，展現了人味兒，這就立住了。”一条盤點了中國女排40年歷程的諸多細節，許多電影裡一閃而過的畫面，背後是無數人的心血付出，《奪冠》受限於篇幅限制沒拍的，由我們用文字補足。

一個小小的排球，影射的是中國國力和中國人的精神狀態。曾經非常在乎輸贏，但現在漸漸學會了追求更重要的目標。“等我們真正強大了，我們就不會把贏作為唯一的目的。”

當我們談女排精神時，我們在談甚麼？（China Women's National Volleyball Team）

鞏俐演郎平：我們都是玩真的

“原來我不太懂球，但是接觸完之後，我覺得如果讓我再活一次，可能我會成為一個排球運動員，我願意這麼做。”在演完郎平之後，鞏俐接受新浪娛樂娛理工作室的採訪，說了這段話，由此可見她對這個角色的投入非常深。每個知道鞏俐要演郎平的人，都被鞏俐的形象的貼合程度震撼過。公佈選角時，僅僅因為一個後仰的背影和走姿，就上了熱搜第一。郎平的女兒白浪見到鞏俐的第一面就說：“這就是我媽媽”，前中國女排隊長惠若琪也感嘆：“她第一天走進來我們所有人都驚呼了，真的好像哦。推眼鏡的動作、豎大拇指、說話的口吻（都太像了）……”

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鞏俐之所以能做到“人肉影印機”一樣的效果，得益於她的專業和敬業。為了演好這個角色，她不僅做足了預備，採訪了郎平本人能接觸到的所有運動員，還到女排訓練基地住了十天，在集訓時貼身觀察郎平身上的每一個細節，記錄了整整一本筆記。鞏俐詮釋郎平的過程，也是她對女排精神的理解不斷具象化的過程。

事實上當陳可辛找她時，她一開始是拒絕的：“覺得壓力太大了。因為郎平指導是家喻戶曉的、是全世界女性的代表人物，我很害怕我演不好。”然而當她真正接觸到郎平和女排運動員時，卻很快被她們觸動到並成為一份子。

郎平的腰和腿不好，做過將近20次手術，平時累了都會在運動場旁邊坐一下，但鞏俐去旁觀訓練時，發現郎平從來沒坐下過，一問才知道，這全是為了讓鞏俐看到她真正執教時的狀態，因為電影裡鞏俐是不能坐下的。除此之外，鞏俐幾乎每一次看女排奪冠的視頻，都會流淚：“她們太不容易了。”

新一代女排運動員中有很多人也參與了電影拍攝，在其中飾演自己。郎平教她們“拍戲我們很多東西都是玩真的，沒有甚麼特別虛假的”。鞏俐也和姑娘們一起玩耍，她還把她理解的女排精神隨手畫成了隨筆。

鞏俐在片場的隨筆劃《關注》和《團隊》（一条授權使用）

在這樣的氛圍下，為了拍好這部電影，劇組的每個人都盡了全力。白浪飾演青年郎平，為了更接近媽媽做運動員時的身形，她一個月減肥30斤。朱婷演哭戲時，還觸及到了自己最真實的情緒，哭到坐在牆角喘不過氣。做一件事就要爭取做到最好，這是女排精神最好的體現。

女排精神變遷史：從“不能輸”到“不把贏作為唯一的目的”

在電影中，鞏俐飾演的郎平最讓人印象深刻的一段台詞是：“等我們真正強大了，我們就不會把贏作為唯一的目的。”這句話也是女排精神40多年變遷最好的縮影。曾經，我們非常需要“贏”。1981年女排在世界女子排球錦標賽奪冠，是中國內地獲得的重量級集體項目世界冠軍。

當時，電視還是很稀有，很多人靠聽廣播聽完了比賽，勝利的消息傳開後，北京大學4000多名學生衝出宿舍，在操場高喊“中國萬歲”。第二天，《人民日報》頭版發文號召“發揚女排精神，振興中華”。從那時到1986年，中國女排實現世界大賽五連冠，其中包括1984年洛杉磯奧運會的冠軍，一度成為全民偶像，寄給她們的信件每星期都用需要麻袋才能裝起來，她們也被在紀念郵票上。

女排奪冠瞬間被做成紀念版郵票 （一条授權使用）

對於五連冠的分量，女排隨隊記者何慧嫻做了最準確的評論，“我覺得這有時代的原因。百廢待興的中國，大家都像一堆乾柴一樣，要把失去的時間拿回來，這個時候，中國女排她們艱苦創業、團結拼搏，這種精神，正是中國人民需要的一種精神。”

然而全民追捧的代價，是接受不了失敗。五連冠之後，女排整整17年沒有拿到世界冠軍，1988年“兵敗漢城”，回國後，當時才剛上任不久的教練李耀先不得不引咎辭職。

到了1994年世界錦標賽，女排僅僅拿到第八，在那個以輸贏論英雄的年代，這樣的成績被媒體形容為“恥辱”，重壓之下，那一代女排隊員僅僅二十四五歲時就堅持不下去，紛紛遞交了退役報告。

2003年，在陳忠和的帶領下，女排以全勝的戰績拿到世界冠軍，重回巔峰，當年他被選為“感動中國年度人物”，頒獎詞寫道：“為2003年中國體壇贏得分量最重的世界冠軍”。

轉變發生在2008年。那一年，我們拿到奧運會舉辦權，並且以48枚金牌的成績第一次獲得獎牌榜榜首。從那時起，隨著經濟的發展和民族自信的增強，奪冠不再是大家唯一看重的東西。

郎平當時執教的美國女排勝了陳忠和率領的中國隊，那場比賽稱為“和平大戰”，《人民日報》對此的評論是：“金牌有所屬、體育無國界。”

《奪冠》中“和平大戰”的片段 （一条授權使用）

受到疫情影響，2020年東京奧運會被推遲到2021年舉辦，中國女排確認被分入“死亡之組”，新聞公佈後，網友的熱評是：“希望你們放鬆心情去打球”；“贏了一起狂，輸了一起扛”。

終於，觀眾也學會了享受比賽的樂趣，而不是只看重輸贏本身。在細節中回顧女排40多年的歷程。它不光是一支運動隊的奮鬥史，也是我們共同寫就的民族誌。

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中國女排的八大關鍵詞

中國人家喻戶曉的這支女排國家隊，是1976年6月組建的。第一任教練袁偉民，因為對隊員要求嚴格，被媒體塑造成大魔王。一次坐車經過上海人民廣場時，他被青年人攔下來，趴在車窗好奇地問：“儂會笑伐，儂笑笑看”。

袁偉民之外，對女排貢獻最大的兩位教練，一位是郎平，一位是陳忠和。這兩位都和袁偉民有關。

1978年，袁偉民看中還不到18歲的郎平，讓她跳過國青隊，從北京隊隊員直接晉升為國家隊主力。同年郎平參加曼谷亞運會，是她第一次出國，第一次喝到傳說中的可口可樂，喝了兩口忍不住吐槽：怎麼這麼難喝，像中藥一樣。

運動員時期的郎平 （一条授權使用）

很多年後，作為中國女排主教練的郎平，也用同樣的方法發掘了當時在青年隊寂寂無名的朱婷，並把她錘煉成當今排壇第一人。

袁偉民自己原本是男排隊員出身，執​​掌中國女排後，把女排當男排來練，從地方隊調男排隊員給女排當陪練。陪練中有位福建省隊來的“小陳指導”，除了脾氣好、技術好之外，“演技”也很好，擅長模仿各位世界名將，不僅能模仿過網線路、扣球落點，甚至偶爾會模仿她們的神情動作。用他自己的話說：好的陪練要有當替身演員的功底。

袁偉民和陳忠和的合影 圖源：陳忠和自傳《笑對人生》 （一条授權使用）

這個小陳指導，就是日後上任女排主教練的陳忠和。 1994年，郎平第一次受邀回國擔任女排主教練，點名要他擔任自己的助手。那時，他家裡幾經變故：大哥、髮妻、父親先後去世。他自己剛剛在福建重新組建家庭，正要開始穩定的新生活。但面對郎平的邀請，他一口答應。

郎平後來離開中國女排，去美國擔任美國排球隊主教練，陳忠和接手。

2008年，北京奧運會女排小組賽，郎平率領的美國隊和陳忠和率領的中國隊相遇，最終中國輸掉了比賽，但郎平本人對此非常坦然：“兩個球隊都是中國教練，這說明中國人在排球界的影響力，應該是很值得自豪的事情。”

日本：第一個對手，也是第一個朋友

中國女排第一次交手，就是日本隊。1923年，中國曾組建一支女排赴日參加遠東運動會，在當時，女性能代表國家參賽是了不起的事情，無數民眾自發送行，只可惜姑娘們最終0：2負于日本，黯然回國。

日本女排隊在上個世紀六七十年代相當矚目，被稱為“東洋魔女”，曾創下118場國際賽連勝紀錄。

1965年，帶領日本隊走上巔峰的“魔鬼教練”大松博文，還曾經受到周恩來總理的邀約，來中國對女排進行了為期一個月的特別集訓。

1980年代初，中國隊主攻手楊希曾經是全隊的“顏值擔當”。她的長相酷似日本女星山口百惠，在日本尤其受到歡迎，日本甚至還有球迷自發組織的“楊希接待委員會”，走到哪裡都有人搖旗歡呼。

1981年，努力5年後，中國女排迎來自己的首個巔峰：在大阪世界杯拿到第一個世界冠軍，決賽時，遇到的對手就是日本隊。這是一場跌宕起伏的比賽。根據積分規則，中國隊只要拿下兩局冠軍就到手，於是在贏下前兩局之後，心態產生變化，又連丟兩局。關鍵時候，袁偉民衝隊員們大吼：輸掉這場比賽，冠軍毫無意義，你們會後悔一輩子！

隊員們如夢初醒，贏下末輪，以全勝的戰績毫無瑕疵奪冠。這也是新中國成立以來，中國在競技體育中收穫的第一個重量級集體項目冠軍。

1981年世界杯中國隊得分畫面 （一条授權使用）

八十年代初，日本電視劇《排球女將》熱播，裡面的女主角有很多神奇的招數，如“晴空霹靂”“幻影旋風”。一段時間裡，郎平收到70%的信都是說你要學女主角小鹿純子，郎平開玩笑說：“這小鹿純子把我害苦了，我覺得我這扣球就夠棒了，空中騰的時間太長了，還讓我折倆滾，這我估計我退役也學不了了。”

《排球女將》中小鹿純子的絕招“晴空霹靂” （一条授權使用）

在後來的五年裡，女排接連拿下兩屆世錦賽、一屆世界杯和1984年洛杉磯奧運會的冠軍，成就輝煌“五連冠”，成為全民偶像。“五連冠”這批運動員，退役後大多從事和體育相關的職業，進入體育系統做公務員是最普遍的選擇。張蓉芳後來成為排管中心副主任，朱玲成為四川體育局局長。而孫晉芳在2004年就任網球管理中心主任，成全了李娜這一批運動員的市場化單飛。

刻苦：工作人員撿球都要日行兩萬步

女排剛成立時，還沒有改革開放，條件艱苦，位於福建漳州的訓練基地是用竹子搭起來的竹棚，地面是泥地，隊員們在泥沙中打滾，大腿被磨破不斷滲血，晚上睡覺時和床單粘在一起，疼得直叫。

女排集訓通常在春節前後開始，另一個位於湖南郴州的訓練基地沒有供暖，她們只能燒木炭取暖，隊員周曉蘭曾經煤氣中毒。

1976年唐山地震，唐山籍隊員曹慧英家人失聯，一般人在這種時候會支撐不住，但她沒有缺過一次訓練。

郎平進入國家隊後，常常自己加練。張蓉芳回憶說：“她練蹲槓鈴的時候，腿太細、太長，不能正常做動作，屁股這麼扭一下，那麼扭一下，臉上的表情特難看，齜牙咧嘴。”

出國比賽要買廉價機票，遇上長途飛行，袁偉民會要求隊員們去飛機後排練蹲。隊員張潔雲回憶：“我們當時練的太苦了，特別恨袁偉民，打他的心都有了。”

《奪冠》電影片段 （一条授權使用）

除了練排球，隊員們還要克服兩件事：吃西餐和暈機、暈車。由於吃不慣西餐，隊員們出國比賽，行李箱裡都塞滿了各種榨菜和即食麵，這樣的飲食難以支持比賽的體力消耗，袁偉民就讓廚師特意做西餐逼她們適應。為了避免比賽時頻繁坐車、坐飛機帶來狀態波動，臨近比賽時，袁偉民讓隊員每天中午吃完飯坐汽車出去轉一圈，回來接著訓練。

1995年執掌教鞭的郎平，不僅對隊員要求嚴格，對自己也非常苛刻，每天睡眠不足6小時，幾次因為缺氧而暈倒。

《奪冠》電影片段 （一条授權使用）

2001年2月2日，中國排協宣布陳忠和成為新一任女排教練。當時外界普遍的聲音是——不看好。有報紙寫道：“他的一團和氣壓不住陣，沒有任何讓人相信的理由。”

事實上，陳忠和經常笑，不代表他不嚴格。上任之後，他奉行“兩嚴一大”的原則：嚴格訓練、嚴格要求、堅持大運動量。訓練時間“朝八晚無”，意思是從早上八點開始練，晚上什麼時候練完什麼時候結束，一周只能休息兩個半天：“一切為2004年雅典奧運會做準備。”

隊長馮坤曾經在碩士論文中把國家隊生涯形容為“痛苦的煉獄生活”，累到看到食物都提不起興趣。周蘇紅曾經看著飯菜放聲大哭，馮坤看到圓形的東西就反胃，在食堂看著盤子發呆。

2018年備戰世錦賽，工作人員透露，自己光是替女排隊員們撿球，每天都要走2萬步以上，姑娘們的訓練量可想而知。

郎平女兒白浪飾演青年郎平 （一条授權使用）

集體：贏的不是個人

郎平進入國家隊前，中國隊的主攻手是楊希。為了培養郎平，進入國家隊兩個月後，袁偉民就讓她作為首發主力參加世界大賽，當打之年的楊希成全了更有未來的隊友，把主力的位置給了她。

1981年世錦賽奪冠時，所有球員都在球場上歡呼、擁抱，只有陳招娣沒有上前。這次比賽，她頂著嚴重的腰傷堅持到最後一刻，而等到獲勝時，她只能在場下躺著。 1983年，陳招娣退役時，被鑑定為二級傷殘。

奪冠后，孫晉芳無意中說了一句：“咱們全隊12個人，11個人上場打了，只有周鹿敏沒有上，她多舒服啊”。無心的一句話，遭到袁偉民嚴厲批評，孫晉芳事後鄭重給周鹿敏道了歉。

到了女排的郎平時代，她提出一個“大國家隊”理念，放眼全國，只要她覺得是個苗子的隊員，就拉到國家隊來試訓，每年進國家隊大名單的選手多達二三十人，一個位置最多時有三四個人在競爭。

朱婷被她注意到時，只是河南二隊隊員。袁心玥被她點名時，還打不上全國聯賽，但她們後來都成為國家隊的主力。助理教練安家傑這樣說過：“嗨，這些隊員都逃不過郎導的眼睛，我們都看不上的，她都能看上，拿來一練就是星兒。”

朱婷是新一代女排國家隊唯一的農村出身的小孩。前任隊長惠若琪父親經商，家境優渥，張常寧出身排球世家，從小接受專業訓練。

現役女排國手張常寧 （一条授權使用）

學習：“用腦子打球”

袁偉民1974年退役，1976年當教練，上任前可以說毫無教練經驗。上任12天，他就帶著全隊迎戰來中國訪問的秘魯女排，這是他第一次以教練的身份指導比賽，全程不停在場邊大喊：“XXX，你這麼打！”，被調侃：乾脆自己上來打吧。

從1976年到1984年的整個執教生涯中，袁偉民沒有先進的設備，所有戰術、技術統計全靠手寫。

《奪冠》中吳剛飾演的袁偉民在場邊記錄賽況 （一条授權使用）

8年裡，他帶隊參加了250場國際比賽，只輸了27場，每一場球的數據都有詳細記錄，留下兩本珍貴的記事簿。

1984年洛杉磯奧運會女排奪冠，很多記者問袁偉民當時當刻的心情，他只記得第一件事不是歡呼，而是趕緊在記事簿上記下比賽數據。

這個時期，作為陪練的陳忠和經常被派去觀察別的國家隊訓練，是負責“偷師”的無名英雄。

彭昱暢在《奪冠》中飾演青年陳忠和 （一条授權使用）

1986年郎平退役。作為全民偶像，她不想被過度關注，放棄了當官的機會，自費赴美留學，學習體育管理。

郎平第一次臨危受命回國執教時，搭檔張蓉芳發現她很愛讀英文原版書，有克林頓、戴卓爾夫人、米高·佐敦的傳記，還經常念給隊員們聽。

2013年，郎平第二次出任中國女排主教練，更明確地對隊員提出，要用腦子打球。

訓練時，她會拿出專門的時間請球員分析，這個球為什麼這樣打，讓她們形成思考的習慣，而不僅僅是依靠大訓練量培養肌肉記憶。

2016年里約奧運會後，郎平一手促成朱婷去土耳其聯賽打球，被球迷稱為“留學”。郎平說：“我覺得像朱婷這個水平一定要出去打球，多跟外國選手交流，而且國外的聯賽挺時尚的，世界上最先進的打法都在，一個隊中會雲集了世界上很多好的運動員。”

事實證明，朱婷“留學”三年，拿下8個冠軍，6個MVP，很快成長為世界排壇第一人。

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待遇：市場化之路

1981年，帶出英雄之師的袁偉民，工資是每月56元人民幣。1986年退役後的郎平，帶到美國的全部身家是300多美元。

到了美國之後，郎平最初為大學校隊當教練來換取學費。後來，為了賺錢，她曾經復出到意大利一傢俱樂部打球，體會了為錢工作的尷尬：“每次受傷，不能上場，都不敢看老闆的眼睛，覺得白拿了人家的工資”。

1993年，她成為八佰伴世界明星隊教練，帶隊在香港、日本等地打比賽，年薪20萬美元。1995年，郎平回國當教練後，被確定為高級教練第三檔，工資335元人民幣，津貼144元，連各種補助在內，每月的工資收入折合70美元左右。 1998年，到手工資漲到974元。對當時的郎平來說，最大的消費是給身在美國、跟隨前夫生活的女兒白浪打越洋電話，一個月的工資也許都不夠電話費。

進入21世紀，女排運動員的工資在1000多元，主力隊員加上獎金收入能到5000元左右。 2003年女排大獎賽，她們奪冠，每個人可以分到大約10000人民幣的獎金。陪練們不在隊伍名單上沒有錢拿，姑娘們會和他們分享獎金。

朱婷出身河南農村，家鄉是國家級貧困縣，家裡五個孩子，她排行老三，為了家裡的生機，姐姐們很早就出去打工，初中畢業後朱婷不願意走這條路，才進了體校。2016年，朱婷在郎平的主導下，進入土耳其聯賽瓦基弗銀行女排俱樂部，年薪110萬歐元，第2個賽季漲到135萬歐元，正式成為世界女排年薪最高的球員。

變革：郎平的價值

1995年第一次回國任主教練，郎平組建了自己的教練隊伍​​，帶來了美式作風，開誠佈公地講：給大家三個月期限，如果有誰覺得無法和她合作，可以離開。如果誰的工作不符合她的要求，也會請你離開。

2013年第二次回國任主教練，郎平53歲，面臨中國女排前所未有的低谷。 100天內接連輸給泰國、韓國，在亞錦賽都僅僅拿到第四名，是38年以來最差戰績，被媒體嘲諷為“384”。史無前例​​的低谷也是史無前例的改革的開始。

《奪冠》電影劇照 （一条授權使用）

郎平首先改變了人員的配置，從美國引進了專業的體能教練和康復師，為每位球員制定針對性訓練方案。一個最明顯的表現是：深蹲被從訓練動作中刪除，這個動作訓練強度大，但是對膝蓋損傷也大。

此前，中國女排奪冠的代價是隊員們普遍的傷病。多次骨折的趙蕊蕊被球迷稱為“玻璃美人”，隊長馮坤膝蓋嚴重積水，腫得像饅頭，靠冰敷和打封閉針堅持。

2006年，老隊員傷病集體爆發，世錦賽只拿到第五。陳忠和卸任後接受《新京報》採訪時，直言成績波動是因為傷病過多：“主要是傷病多一些，像趙蕊蕊本來連續打8年也問題不大。有人說，我不敢啟用年輕隊員、保守，那個時候主要是傷病困擾了隊伍的發展和訓練……傷病的預防我們當時做得不夠。”

朱婷剛進國家隊時，因為缺乏營養，身體瘦力量差，盲目上訓練強度很容易練壞，郎平先給她時間增肌，直到肌肉能給骨骼提供有效的保護。那段時間她自費從美國買蛋白粉監督朱婷吃。

《奪冠》電影片段 （一条授權使用）

2016年里約奧運會時，中國女排參賽的隊員有12個人，但隨行的教練團隊13人，比運動員還多。這在美國、意大利等強隊裡早已經是標準配置，但在中國還是頭一次。

郎平對隊員管理主要靠自覺，比如她從來不收手機，但是：“我要明確告訴你，晚上玩手機會影響第二天的訓練……場下她們會聊網購、遊戲和電視劇，我不了解，也不能阻止，但要盡量去理解。”

郎平給國家隊帶來的改變是“不再只有苦大仇深式的拼搏和心靈雞湯式的勵志，而是擁有了國際化的視野、科學的方法以及專業的團隊。”一支隊伍的發展從此變得可持續。

競技：“獎牌有價值，但人格更有價值。”

1998年女排世錦賽，中國隊出師不利在小組賽輸給了韓國。接下來的對手是古巴。有人悄悄向郎平建議，她和古巴隊教練關係好，能不能去求求情，讓古巴隊輸給我們，開賽以來他們只輸過一局，絲毫不會影響他們什麼。

古巴的教練是郎平在八佰伴明星隊時的助教，古巴比較窮，他一年有九個月都率隊在國外訓練、比賽，就是為了節省經費。他曾經向郎平訴苦，郎平問他為何要堅持，他說：為了生存，我有三個孩子要養。

郎平最終並沒有接受這樣的建議，她對此的回應是：我不可能為了一塊獎牌去做喪失我人格的事，我哪怕犧牲了，也不能跪在那裡死，也得昂首挺胸得站在那裡。獎牌有價值，但人格更有價值。

2002年世錦賽，為了盡可能拿好名次，小組賽中，陳忠和為了躲開俄羅斯隊和意大利女排，使用“田忌賽馬”的策略，輸給了實力明顯比較弱的希臘和韓國隊。儘管以這樣“躲躲閃閃”的方式挺近四強，最終還是輸了半決賽，沒能更進一步。這樣的過程和結果在國內受到極大的輿論壓力，陳忠和不得不出面道歉。

榮耀：14億人的集體記憶

1981年第一次拿到世界冠軍時，電視還是很稀有，很多人靠聽廣播聽完了比賽。

《奪冠》中，市民守著小黑白電視集體看女排。（一条授權使用）

回國以後，女排收到了3萬多封信，還有源源不斷的禮物從全國寄來。武漢人寄來武昌魚，有個廣西青年工人，自己打了一把像工藝品的鐵榔頭，送給被解說宋世雄稱作“鐵榔頭”的郎平。

40年來，雖然幾經沉浮，女排依然是中國人的“團寵”。

《奪冠》電影片段 （一条授權使用）

2016年里約奧運會，女排半決賽中國對陣的收視率是50%，決賽的收視率是72%，意味著當時只要開著電視的人，有三分之二都在關注這場比賽。在互聯網時代，中國女排依然是為數不多的集體記憶。

2019年，女排以11連勝的成績拿到世界杯冠軍，這也是這個集體歷史上的第10個世界冠軍。比賽結束後，她們被派專機接回，並且上了國慶閱兵的壓軸花車，對於運動員來說，這是前所未有的禮遇。

面對外界的追捧，郎平說：“在這一點上，我們必須要保持清醒的頭腦，我們其實都是沾了排球的光，沾了這個集體的光，不能把它融為個人，這樣的話我們這個集體才能一直向前進。”

不久前，日本宣布無論疫情情況如何，東京奧運會都將在2021年舉行。此前已經確定好的分組中，中國隊和美國、俄羅斯、意大利、土耳其分在一組，槍手環伺，是“死亡之組”。但球迷對此已經非常放心：“進哪個組都一樣，拼就完了。”無論輸贏，我們的中國女排，拼得漂亮！

參考資料： 《我的執教之道》，作者：袁偉民 《激情歲月——郎平自傳》，作者：郎平 陸星兒 《陽光總在風雨後——中國女排的故事》，作者：宋元明 《笑對人生——陳忠和自述》，作者：陳忠和 陳繼共 《郎平：全球資源與中國合力》，刊登於《三聯生活週刊》，作者：李翊 《郎平 閱讀者》，刊登於《人物》，作者：王晶晶 《鞏俐：我這樣演郎平》，發佈於《娛理》，作者：何小沁

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