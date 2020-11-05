《怪誕黑巫后》安妮夏菲維三指造型疑醜化残疾人士　片商捱轟道歉

由安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演、《阿甘正傳 Forrest Gump》《回到未來 Back to the Future》導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導的兒童片《怪誕黑巫后 The Witches》10月22日在HBO Max上架。片中的「怪誕黑巫后」被塑造成只有3隻手指，沒有腳指的詭異造型，引來不少殘障人士抗議。他們覺得這會讓孩子們誤以為肢體殘障人士會讓人害怕。就此，華納兄弟發表聲明表示道歉。

《怪誕黑巫后》改編自《朱古力獎門人 Charlie and the Chocolate Factory》作者Roald Dahl的同名小說，1990年曾經拍攝過Anjelica Huston主演的版本。

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很多人指出安妮夏菲維所演角色的手部狀況應該是先天性缺指，即俗稱的「龍蝦爪綜合症」，認為電影將可怕、邪惡的角色設定為這個形象，並加以放大，是對殘疾人錯誤的投射（《怪誕黑巫后》劇照）

很多人指出安妮夏菲維所演角色的手部狀況應該是先天性缺指，即俗稱的「龍蝦爪綜合症」，認為電影將可怕、邪惡的角色設定為這個形象，並加以放大，是對殘疾人錯誤的投射，其描繪可能會加深殘疾人的刻板印象：殘疾是反常、恐怖嚇人的。

美國殘奧會游泳選手艾米馬倫在社交媒體表示，華納兄弟這部電影的表現方式似乎並未考慮過肢體殘障群體的感受。她認為，這個造型設定會讓一些青少年對截肢產生恐懼感。她還寫道：她知道這是部電影，但美術設計上對Roald Dahl的小說進行的這種改編，會讓一些孩子弄不清童話和真實世界的差別。

美國殘奧會游泳選手艾米馬倫在社交媒體表示，華納兄弟這部電影的表現方式似乎並未考慮過肢體殘障群體的感受。她認為，這個造型設定會讓一些青少年對截肢產生恐懼感（艾米馬倫IG截圖）

美國大約有1/4的人口或多或少有肢體殘障，維護肢體殘障人士的慈善組織表示，華納的這部電影會讓孩子們誤以為：肢體殘障會讓人感到害怕，一部電影傳達這樣的資訊出來讓人感到非常遺憾。

對於這樣的抗議，華納兄弟發言人發聲明表示：「《怪誕黑巫后》這部電影讓肢體殘障人士感到不安，電影製作者和華納兄弟感到很難過，影片造成的冒犯我們感到後悔。」

Roald Dahl的原著中對怪誕黑巫后的手和腳描述成「像貓那樣」，華納的聲明中表示，造型師和美術師是根據這一點進行的大膽想像和設計，並不意味著肢體殘障的人就是「怪誕黑巫后」。「這部電影是關於善良和友誼的力量。我們希望家庭和孩子們能喜歡這部電影，並擁抱這個充滿力量和愛的主題。」

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