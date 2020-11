《怪誕黑巫后》安妮夏菲維三指造型疑醜化残疾人士　片商捱轟道歉

由安妮夏菲維(Anne Hathaway)主演、《阿甘正傳 Forrest Gump》《回到未來 Back to the Future》導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)執導的兒童片《怪誕黑巫后 The Witches》10月22日在HBO Max上架。片中的「怪誕黑巫后」被塑造成只有3隻手指,沒有腳指的詭異造型,引來不少殘障人士抗議。他們覺得這會讓孩子們誤以為肢體殘障人士會讓人害怕。就此,華納兄弟發表聲明表示道歉。