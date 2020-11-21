數據分析金馬6大獎花落誰家　《孤味》陳淑芳隨時揮低桂綸鎂奪后

一年一度的金馬獎再度進入緊張的倒數時刻，今年因為受到新冠肺炎（COVID19）疫情影響的關係，電影產業受到了不小的影響，但讓人振奮的是，今年觀看台灣片的人數大幅提升，每一部入圍的作品和演員也都讓觀眾印象深刻。

今天就讓《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對金馬獎最受矚目的大獎「最佳劇情」、「最佳男主角／男配角」、「最佳女主角／女配角」，還有一人一生只有一次機會的「最佳新進演員」進行數據分析，來看看正式結果出爐前，哪些演員和作品獲獎的呼聲最高吧！（點圖放大↓↓↓）

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相關圖輯：金馬獎2020｜林家棟《手捲煙》提名影帝 《幻愛》劉俊謙戰新演員（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月12日至2020年11月10日，共兩個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金馬獎得主』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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