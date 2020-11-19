佐治古尼親口承認曾向摯友派錢報恩　14位幸運兒共獲超過一億

現年59歲的佐治古尼（George Clooney）最近登上最新一期《GQ》雜誌封面，對於幾年前曾有傳他向朋友派錢，闊綽到每人派100萬美元（約780萬港元），佐治古尼在訪問中首次親口承認，更透露了背後的原因。

型男佐治古尼弓承認自己多年前曾向朋友豪派共超過1億港元。（圖片擷取自YouTube）

佐治古尼最近登上《GQ》雜誌封面，在訪問中除了提及與太太艾瑪（Amal Alamuddin）的相識相遇，也首次承認自己，在多年前的確向朋友們每人派了人100萬美元（約780萬港元），更分享了當時的經過。

現年59歲的佐治古尼（George Clooney）最近登上新一期《GQ》雜誌封面。（IG圖片）

其實，一直有傳佐治古尼曾派錢給14位曾在他潦倒時幫助他的朋友，這個「江湖傳說」傳了很久，今次在專訪中佐治古尼就首次親口承認，事情屬實。

佐治古尼初年的事業發展不順，在當「茄哩啡」之前曾做過銷售員，直到1994年開始演出《仁心仁術》才開始有名氣。

佐治古尼與妻子 Amal。 （資料圖片）

佐治古尼透露他在2013年決定想派錢給那些，在他窮困的時期真心幫助過他的朋友，他希望報恩，於是他租了一架客貨車，提取了1,400萬美金現金，運到家中再派錢給摯友們。

他認為「除了給他們現金最實在的回饋，我還能為他們做些什麼？我們認識超過35年，每個人都曾在我有困難時幫助和扶持過我。破產時，睡過他們的梳化，又借過錢給我。」佐治古尼指沒有他們，我覺得自己什麼都不是。

佐治古尼亦曾在《引力邊緣》中扮演太空人（《引力邊緣》劇照）

佐治古尼表示當時他拍完《引力邊緣》（Gravity），起初電影公司並不看好，所以沒出片酬，而是按收益分紅，結果電影票房大賣，他獲得巨額收入，當時他仍是單身，「我和他們很親近，如果我意外被巴士撞倒，我的遺囑上都會有他們，那我為什麼要等到我被撞死呢？」

據知，當時14位幸運兒包括，超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）富商老公蘭迪高巴（Rande Gerber），給朋友派個禮物，他就合共花了1400萬美元（約1.09億港元）。