《暗戰》劉德華劉青雲雙雄對決下　三大配角發揮最強助攻

電影《暗戰》於1999年上畫，由劉德華、劉青雲主演，杜琪峯執導，當年票房達1,465萬，相當不俗，而且更為劉德華一洗偶像之名，在三度落選下，終於奪得首座香港電影金像獎最佳男主角。電影以雙男主角鬥智鬥力的故事推進，二人的精明互有攻守，不過畀你叻晒就唔好，身邊都要有笨角色陪襯下，以下就同大家回顧3位最出色的配角。

劉德華首奪香港金獎像影帝的作品正是由杜琪峯執導的《暗戰》，該戲更有最佳影片以及最佳導演提名。（電影劇照）

《暗戰》是講劉德華飾演張華，患癌只剩下4星期命，而劉青雲就是飾演警隊的談判專家何尚生，在華的鋪排下，二人展開一場72小時鬥智鬥力的遊戲，目的就是為家父向李子雄飾演的光頭佬復仇。

劉青雲跟許紹雄這對上司與下屬關係，產生不少笑料。（《暗戰》影片截圖）

你身邊總有一個「黃啟法」

戲中最出色的配角首選許紹雄飾演的黃啟發，咁記得個角色名，事關他每次出場都總會附上一句︰「我係總督察黃啟法」角色的出現是襯托警隊制度的迂腐，冇才冇幹的可以靠關係及年資坐上總督察，有勇有謀的除了義務地當談判專家，日常就是充當庶務部管理物資，完全是社會上的資源錯配。又其實，這情況在你身邊時有發生，因為你總會覺得自己的上司正正就是「黃啟法」，大聲夾無準，下下要你執手尾。

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「你班伙記問咗八千幾次喇！」（《暗戰》影片截圖）

講到口唇邊的難受

另一角色是由林雪飾演的光頭佬手下，這個擺明是傻更更角色，劉青雲一次調查其公司失竊案，已標明是警察身份，又有短暫對話，但及後青雲偽裝買家身份出現都未有發覺，但就是覺得對方熟口面，林雪一副「講到口唇邊」演繹非常到位，直到最後想起來一刻，都已經太遲。林雪最戲中最經典對白，是拒絕青雲的調查時，大喊︰「你啲伙記問咗8千幾次，8千幾次呀！」如果大家可以咁樣回應老細啲無理追逼，都幾爽。

李子雄不時都演歹角，光頭佬一角都算失威了。（《暗戰》影片截圖）

懶聰明的Big Boss

最懶聰明的一定是戲中Big Boss光頭佬（李子雄 飾），他多年前曾出賣張華的父親，令到張華就算身懷絕症，都要在父親死後從英國回港，為父報仇。光頭佬呃慣人，所以從來唔信人，偏偏就在整個行動中慢慢步進這個局，最終利用偷來的鑽石嫁禍給他，被警方當場逮捕。整個計劃乾淨利落，亦令觀眾終於明白第一幕的鑽石失竊案到底係咩一回事。

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