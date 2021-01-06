「戇豆先生」鬧鍵盤戰士係中世紀暴民︰想盡辦法燒死某個人

「戇豆先生」英國喜劇演員路雲艾堅遜（Rowan Atkinson），早前接受傳媒訪問，繼坦言不太享受飾演成名角色「Mr. Bean」後，談到現今網上的「鍵盤戰士」文化，他以批評的角度指，是「刪除文化」的行徑，更指這些戰士有如中世紀時代的暴民，擔心長此下去會影響言論自由空間。

《戇豆先生》系列於1990年首播，絕對是8, 90後回憶（劇照）

65歲的路雲艾堅遜，早前接受《Radio Times》訪問，談到現時社交平台會按使用者喜好派送相關資訊，這令他感到憂慮。「現時社交媒體，經常以演算法去決定受眾想看甚麼，最終會創造出一個簡單的二元對立社會觀。你不是支持，就是反對。如果你反對我們，那麼你就要被取消。」

《戇豆先生》路雲艾堅遜不享受演Mr. Bean 「好大壓力好攰」

路雲艾堅遜曾演「戇豆先生」以外的角色，但大家都覺得很「戇豆」。（《特務戇J之救國大業》。劇照）

路雲艾堅遜所指的「取消」，是指好些名人說了或做了些令人反感的行為，然後網民就以各種方式去抵制，影響其工作機會及收入，目的是讓當事人受到相當的懲罰。他強調社會的多元性很重要。「但我們現時所面對的，則是一群中世紀暴民，在街頭遊蕩，想盡辦法要燒死某個人似的，這真的很可怕，我對未來感到非常恐懼。」