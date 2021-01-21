【臺灣三部曲】魏德聖奇招為新片眾籌　10萬港元體驗拍戲被批掠水

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-21 18:45

台灣導演魏德聖早前宣布投資45億元台幣（約11.9億港元），開拍《台灣三部曲》來慶祝2024年台灣誕生400周年紀念。由於製作費是台灣有史以來最高的天文數字，魏德聖正積極眾籌資金，目前第一階段籌得1億2541萬台幣，跟目標仍有很大距離。

自魏德聖宣布開拍《臺灣三部曲》就惹來不少批評聲明。（資料圖片）

因此魏德聖近日宣布推出全新電影平台投資計劃，以參與電影前期準備、拍攝及後製；電影週邊商品，以至首映會VIP位等，作為籌集資金的條件。目前投資方案分為「我是電影人-36萬方案」以及「部落屋文化體驗-24萬方案」兩種，只有前者可參與電影製作，限額300位。魏德聖表示希望透過投資方案，讓支持者變身工作人員，直接參與拍攝《臺灣三部曲》，體驗成為電影人的樂趣。

首部曲《首部曲：火焚之軀》預計在2024年除夕上映。（電影海報）

不過有不少網民認為這個集資計劃「掠水」，變相付錢替劇組打工，而且金額不菲，早前魏德聖宣布開拍《臺灣三部曲》時，就被批籌集45億台幣製作費是異想天開，更像是胡亂揮霍，魏德聖如此回應：「錢都是我借的，怎麼會亂花？我每分錢都是再三考慮才花出去。借來的錢是要還的，投資人的錢是要負責的，我不明白為什麼會有這種話傳出來，其實我們製作的預算是天價，但在好萊塢只是B級片的規模而已。」