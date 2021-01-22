NHK紀錄片| 三原因催生中美代孕產業　大部分委託者年入200萬以上

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-22 21:30

內地女星鄭爽近日被爆於美國代孕後隨之棄養，引發全網熱議。而早在2017年，日本NHK電視台就曾經拍攝過記錄片《爆買生命：不斷升溫的中美代孕產業》，揭發代孕不為人知的一面，當時這項產業已經高達逾42億人民幣（約50億港元）。

鄭爽或就此告別演藝圈。（微博@鄭爽微博事務部）

那麼，是什麼催生出了美國為中國夫婦代孕的龐大產業呢？首先，自從2016年1月，內地開放「二胎」政策之後，越來越多家庭籌備第二胎，但很多夫婦已達40歲，或者是有心無力；其次，中國有5000萬人不孕不育，每年至少有兩萬對夫婦赴美為此就醫，龐大的需求令治療不孕的醫院供不應求；再者，通過體外受精，父母可以對BB的性格進行篩選，有80%至90%的中國夫婦都會選擇這項服務，希望二胎與第一胎的性別不同。

紀錄片透露，在美國代孕，路費、醫療費與代理孕母報酬的總和大約在127萬港元至172萬港元，而代母的報酬則在30萬港元至45萬之間不等。通常委託代孕服務的，大部分都是年收入在200百萬以上的富裕階層。

據悉，美國全境共200多間代孕機構，半數都集中在California。在一間名為「Omega family global」的代孕機構中，中國顧客佔有九成，且委託數一年增加了3倍，每個月接100單，但最多只能處理20例。為了更好地溝通，該機構會讓有代孕經驗的工作人員擔任中間人，與委託人、代母、翻譯進行視頻會面，委託人會就代母的飲食、生活等習慣進行提問以及要求，在人種選擇方面，首選大多是白人或拉美移民，因為擔心非洲女性會將深膚色遺傳給BB。更令人驚訝的是，為提高受孕概率，有的中國夫婦會提出一次性移植兩粒受精卵，但這樣做對於代母來講相當危險，據中介工作人員透露，移入雙胞胎會增加流產與早產的風險，如果雙方都願意承擔，那麼協議成功，不過，這樣的問題也有失敗的案例。

由於代母的報酬不低，因此很多人為了養家糊口，都紛紛申請做代孕媽媽，而成為代母，除了身體健康之外，還要滿足其他條件：工作人員會調查申請者的病例，從中挑選出有生育經驗的女性，然後僱傭私家偵探調查她們的犯罪記錄，有案底，或者在懷孕期間出過問題的女性都會被淘汰。

在這些機構中，也有中國人創立的企業，一間不孕不育的治療機構僅成立三年，便成為了一個年銷售額45億日圓的企業（約3.4億港元），創立者李應如居住在3億日圓（約2242萬港元）的豪宅，名下擁有多套房產，她自己的女兒也是通過代孕生產，並計劃再代孕兩個BB。李應如表示，自己想要成為業界領軍人物，不止每年會在一線城市開數10次研討會，甚至還出售卵子，對供卵者進行IQ、謊話、身高等測試，卵子越優質，價錢越高，最高價賣過4萬美元（約31萬港元）。

前面講到移入雙胞胎的失敗案例，就曾經發生在代母艾利森身上。她是一位單親媽媽，養育了兩位女兒，同樣也是為生活費而選擇代孕。在中國夫婦的強烈要求下，艾利森接受了同時移植兩粒受精卵，結果雙胞胎在25周時早產，而中國方面認為BB的後遺症可能性較高，拒絕搶救，更令人髮指的是，中國代孕中介表示，可以將夭折的雙胞胎當作醫療廢物處理，但艾利森做不到，反而自費為他們舉辦喪禮。然而，中國中介在收取委託方佣金後便人間蒸發，艾利森多出的生育費用要自己承擔，可謂雪上加霜。

據長期處理代孕合約事宜的律師Andrew透露，很多中國人不願意接受孕28周之前出生的早產兒，而美方只能尋求願意收養早產兒的美國家庭，在這個問題上，中美的價值觀存有差異。之所以中國夫婦拒絕接收早產兒，是因為在代孕BB早產的情況下，所需費用通常較高，這不禁令人覺得，聲明不過是一場冷冰冰的買賣。面對這樣的情況，Andrew向議會提交了相關法案，要求嚴格審查代孕中介資質，就如他所言：「沒有限制，罪惡就會滋長蔓延。」