《馬拉松》張繼聰為角色操長跑　減磅後被指激似木村︰操咗5個月

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-11 08:30

張繼聰早前為拍攝電影《馬達·蓮娜》，於澳門隔離21日開工，電影經已煞科，阿聰亦返回香港。回港不久，他又重投跑步訓練，為電影角色做足準備。其實去年開始，阿聰已經在個人IG公開自己訓練日程，由5km練到10km，昨日更與大家分享多月來的跑步成果。不過網民似乎錯重點，反而讚減磅後的他，激似男神木村拓哉。

由去年10月開始，阿聰已不斷練跑，自言重未接觸這運動，有點壓力。（louischeung2013@IG）

其實由去年10月開始，阿聰已投入跑步訓練，明言是為新戲角色做準備，但就未有公開戲名。直至日前（10/2），天下一宣布獲劉鑾雄伉儷斥資1500萬，將投資製作五部本土電影中，首部是現已開拍的《送院途中》，而第二部就是《馬拉松》，有望在三月或四月開鏡。雖然報道未有列出演員名單，但明顯張繼聰正是為該片努力中。

又跑運動場又跑街，經過5個月的訓練，阿聰的跑速相當見得人。（louischeung2013@IG）

就住報道，《香港01》致電張繼聰，不過鑑於保密協議，未能透露太多。「多謝你哋嘅報道，不過電影嘅嘢唔可以講太多住，留俾公司講好啲。不過已經準備咗幾個月，會盡力準備角色。」

至於在最新貼文，阿聰開心同大家分享︰

「兩個月之後，終於可以上堂練習

Interval training, 1m15s /400m X 12

抖唔到氣，肌肉崩緊，個腦空白一片

淨係知道，向前跑，唔好停」

1分15秒完成400米已經不錯，仲要能夠持續12個圈，直頭強勁。不過當阿聰分享這個「重要資訊」時，大家竟然錯重點，勁讚減磅後的阿聰激似木村拓哉。其實自從減了磅又轉新髮型後，阿聰都不時被網民指似木村，他自己亦曾笑言︰「我係模仿大賽參賽者。」而今次更惹來好友柳俊江留言︰「我又真係以為係木村」阿聰事後一副無你咁好氣的態度回一句︰「會唔會個重點係我有去訓練呀？」相當搞笑。

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