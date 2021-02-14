情人節｜《星夢情深》Lady Gaga非首選　Beyoncé因懷孕失女主角

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-14 09:00

2018年上映的《星夢情深》（A Star Is Born）是畢列谷巴的導演處女作，電影叫好叫座，除了榮獲多個獎項外，更獲得超過4.3億美元全球票房收入。適逢今年明珠台在年初三（2月14日）情人節選播這作品，影迷又可以與家人或情人，一同重溫這部佳作。

2018年上映的《星夢情深》叫好叫座。（《星夢情深》劇照）

由畢列谷巴及Lady Gaga主演的《星夢情深》是1937年《A Star Is Born》的第四次重製版，電影講述一位酗酒的音樂人遇到一位年輕的女歌手並愛上對方。然而在畢列谷巴接任成為導演及主演前，其實重拍電影的討論在2011年已經開始，當時華納兄弟有意找奇連伊士活（Clint Eastwood）執導，而女主角人選則屬意Beyoncé。

其實Ally原本並非由Lady Gaga飾演。（《星夢情深》劇照）

可是Beyoncé後來因為懷孕而導致計畫延期，而劇組在尋找男主角方面都不斷遇上阻滯。據了解，劇組曾與基斯頓比爾、里安納度狄卡比奧、湯告魯斯、尊尼特普及韋史密夫洽談，但結局都是失敗而回。直到2012年10月，Beyoncé宣布退出計畫，並且首次傳出畢列谷巴正與華納兄弟洽談，而女主角方面則換成曾獲得格林美獎最佳新人獎的Esperanza Spalding。

這組合並非華納兄弟的首選。（IMDb 圖片）

之後談判在2015年3月底再有新進展，當時華納兄弟宣佈與畢列谷巴正在進行最後一次談判，並表示Beyoncé或有機會回到計畫當中。然而一年後，Lady Gaga獲華納兄弟確認成為女主角。據畢列谷巴指出，他跟電影一樣，都因為《La Vie en Rose》而選擇Lady Gaga。當時Lady Gaga在洛杉磯為一間私人癌症機構獻唱，而畢列谷巴也因為這次演出而迷上了她。當時他向《Vogue》稱：「她唱著《La Vie en Rose》，就像一顆鑽石在我腦海中出現，我喜歡她的動作及聲線…我第二天就到馬里布去找她。」

《La Vie en Rose》讓Lady Gaga成為電影女主角。（《星夢情深》劇照）

當《星夢情深》正式上映，這組合成為粉絲的最愛，之後電影公司宣布會在家庭影碟中收錄12分鐘從未曝光的畫面，當中包括延長及新增畫面。前者包括《Black Eyes》、《Alibi》及Lady Gaga即興演出《Shallow》的無伴奏版；而後者則有Ally獻唱《Is That Alright》及Jackson的《Too Far Gone》錄音版。除此之外，還有兩人合唱的新歌《Clover》。