【魔戒20周年】北美舉辦三場慶祝活動　經典11人組合世紀重聚

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由奧斯卡金像導演彼德積遜（Peter Jackson）執導的經典科幻電影《魔戒電影三部曲》上映時風靡全球，三集全球票房合共超過29億美元收入。為了慶祝首部曲《魔戒首部曲：魔戒現身》（The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring）上映20周年，北美特定舉辦三場慶祝活動，讓當年的演員重聚。

影迷可以見到《魔戒》經典班底重聚外，還可以欣賞電影。（《魔戒》劇照）

據外媒消息指出，電視節目主持Stephen Colbert將主持三場特別映後放映會，而這次映後座談會是「支持本地電影院」（Support Local Cinemas）活動之一，目的就是為了鼓勵影迷支持深受疫情影響的獨立戲院。今次活動是由美國Alamo Drafthouse戲院策劃，所以目前未知會否在英國舉行類似的慶祝活動。

三場放映會將分部播放《魔戒》首部曲、二部曲及三部曲。（《魔戒》劇照）

第一場的放映會將在當地時間今個月25日舉行，而出席的演員有「佛羅多」伊利亞活（Elijah Wood）、「山姆」Sean Astin、「梅里」Dominic Monaghan及「皮聘」Billy Boyd。

至於第二場即在下月1日舉行，而出席的演員有飾演凱蘭崔爾的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、飾演精靈王瑟蘭督伊之子勒苟拉斯的奧蘭度布林（Orlando Bloom）、「亞拉岡」維高摩天臣（Viggo Mortensen）及飾演亞玟的Liv Tyler。

所有經典角色將與影迷重聚。（《魔戒》劇照）

最後第三場則在下月8日舉行，出席者包括導演彼德積遜及在戲中飾演甘道夫的伊恩麥基倫（Ian McKellen）及飾演咕嚕的安地索堅斯（Andy Serkis）。

飾演咕嚕的安地索堅斯會與導演及「甘道夫」伊恩麥基倫壓軸現身。（《魔戒》劇照）

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