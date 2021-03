【魔戒20周年】北美舉辦三場慶祝活動　經典11人組合世紀重聚

由奧斯卡金像導演彼德積遜(Peter Jackson)執導的經典科幻電影《魔戒電影三部曲》上映時風靡全球,三集全球票房合共超過29億美元收入。為了慶祝首部曲《魔戒首部曲:魔戒現身》(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)上映20周年,北美特定舉辦三場慶祝活動,讓當年的演員重聚。