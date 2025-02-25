奧斯卡2025｜ViuTV再奪獨家播映　3/3早上直播同晚提供字幕版

《第97屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一（3/3）早上8點舉行，曾於2023年奪得香港地區播映權的ViuTV，去年未有提供直播。今年捲土重來，奪得香港免費電視獨家播映權，並將當日早上於ViuTVsix（96台）直播紅地氈盛況及頒獎典禮，同日晚上提供字幕版重溫。

今屆10部提名最佳電影的候選名單。（視覺中國）

《奧斯卡頒獎禮》自1969年，連續52年均由電視廣播公司TVB在香港作獨家播映，每年TVB也會於早上在明珠台直播，並於晚上重播。直至2021年《第93屆奧斯卡頒獎禮》前，TVB公布將不會直播當屆頒獎禮，有傳是因當年提名作品敏感，包括紀錄片《不割席》（Do Not Split）提名「最佳紀錄短片」，以及由被指辱華之導演趙婷（Chloé Zhao）執導之電影《浪跡天地》（Nomadland）獲6項提名成為大熱。

《第97屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月3日早上8點舉行。（視覺中國）

ViuTV2023年首奪奧斯卡直播權，並在網上公告。（網上截圖）

ViuTV首奪《奧斯卡頒獎禮》獨家播映 TVB自2021年起首次停播

到2023年，ViuTV宣布首奪《奧斯卡金像獎》免費電視獨家播映權，2024年亦曾停播一年，到今年重奪播映權。不過有關消息ViuTV並未正式公告，網上的電視節目表於今早亦未有更新，直至下午終正式列出播映日期。

不過官方網頁的節目表，今早仍未更新3月3日的節目安排。（網頁截圖）