ViuTV首奪《奧斯卡頒獎禮》獨家播映　TVB自2021年起首次停播

今日（24/2），ViuTV宣佈首奪《奧斯卡金像獎》免費電視獨家播映權，即是下月13日舉行的《 第95屆奧斯卡金像獎》，香港觀眾可於ViuTVsix 96台欣賞到現場直播。

ViuTV在網上公布獲今屆奧斯卡獨家播映權。（網上截圖）

ViuTV表示獲得奧斯卡免費電視獨家播映權，能夠將世界影壇最重要的盛事帶給全港觀眾。本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於香港時間3月13日早上9時正於免費電視ViuTVsix 96台現場直播。

《第95屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月13日早上9點舉行。（網上圖片）

《第95屆奧斯卡金像獎》是電影藝術與科學學院表彰2022年傑出電影所頒發的獎項。頒獎典禮定於美國時間3月12日在美國加利福尼亞州洛杉磯杜比劇院舉行。《奇異女俠玩救宇宙》獲得11項提名，《西線無戰事》與《伊尼舍林的女妖》獲得9項提名居次，《貓王》以8項提名位居第三。本屆是最多亞裔演員入圍的一屆，也是首次有四位亞裔入圍演員獎，而楊紫瓊更憑藉《奇異女俠玩救宇宙》成為首位入圍最佳女主角的亞洲演員。全球大熱電影《壯志凌雲：獨行俠》及《阿凡達：水之道》均入圍最佳電影提名，令到爭逐獎項形勢更加激烈。

去年奧斯卡，美國荷里活男星韋史密夫手持奧斯卡影帝獎座，但亦鬧出掌摑風波。（AP）

《奧斯卡頒獎禮》向來是TVB在香港作獨家播映，每年TVB也會於早上在明珠台直播，並於晚上重播，已維持52年之久。直至2021年《第93屆奧斯卡頒獎禮》前，TVB公布將不會直播當屆頒獎禮，並回覆傳媒指：「無綫電視沒有2021年奧斯卡金像獎之播映權。本台決定不繼續商討有關今年的播映權是純商業考慮。」