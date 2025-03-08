張家輝搭地鐵瞓著被偷拍　本尊親回︰已經瞓唔到，仲要畀人偷拍

昨晚（7/3），在網上流傳一張張家輝在港鐵瞓著覺的相片，旋即掀起熱議。身為兩屆影帝坐地鐵這麼親民，已經話題十足，想不到家輝仲因為坐得太舒服，不自覺瞓著。不過事件獲張家輝在Threads親自回應︰「已經瞓唔到覺，仲要搭車瞓覺都畀人偷拍」到底家輝哥因何搞到失眠要「柒街瞓」？

網上流傳一張張家輝在港鐵瞓著覺的相片，旋即掀起熱議，更有網民誤認是謝君豪。（網上圖片）

原來一切都是張家輝為月底上映，個人第四部執導作品《贖夢》的宣傳。而相中的張家輝，正是穿上戲中角色蔡辛強的造型。電影《贖夢》講到張家輝飾演的蔡辛強，因為過去的一些經歷，令他一直發噩夢冇覺好瞓，身為的士司機的他甚至在載客期間瞓著生意外。

電影《贖夢》講到張家輝飾演的蔡辛強，因為過去的一些經歷，令他一直發噩夢冇覺好瞓。(《贖夢》預告截圖)

戲中一直接受治療，但都改善不到。（《贖夢》劇照）

而張家輝就特意在社交平台Threads以角色名蔡辛強（choi san keung）開帳號，不單解開這張「地鐵偷拍」之謎，仲親自錄音回應︰「已經瞓唔到覺，仲要搭車瞓覺都畀人偷拍」。帳號內還有多條錄音，內容分別是︰「冇人明，晚晚發噩夢，瞓唔到覺有幾辛苦」、「又發噩夢喇，呢個噩夢仲要搞我幾耐呀」、「我聽個客講，喺呢度講自己嘅秘密同心事，我都有好多嘢想同大家分享下」、「有冇人識得一啲，唔會發噩夢嘅方法呀」，當中仲會爆粗搞下氣氛「成日咁樣鑽法，鑽到我黐X咗綫喇」。

張家輝就特意在社交平台Threads以角色名蔡辛強（choi san keung）開帳號。（網頁截圖）

該宣傳手法惹來網民熱烈反應，紛紛留言或錄音，希望獲「蔡辛強」親自回應。包括頭號粉絲吳保錡（Poki），連出名抽水的IKEA小編都留有言。不過最好笑係「蔡辛強」回覆留言的風格都甚有張家輝幽默，例如有網民說︰「強，訓（瞓）喺我偷邊唔會發惡（噩）夢」結果「蔡辛強」就回一句︰「但我睇完你頭像 我唔係好認同你嘅說話。」相當搞笑。