方大同逝世︱謝安琪強忍淚水　張繼聰：最後聯絡大槪新年期間

影壇盛事「2025香港電影導演會年度頒獎典禮」今日（10日）舉行，典禮除了讓一眾資深新晉導演聚首一堂，亦邀得許冠文、任達華、呂良偉、惠英紅、任賢齊、衞詩雅、鍾雪瑩與談善言等一眾炙手可熱的演員出席。在頒獎禮舉行前，張繼聰與謝安琪夫妻恩愛現身，並接受傳媒訪問，期間談到好友方大同早前離世，張繼聰代表夫婦作回應，謝安琪更一度哽咽強忍淚水。

張繼聰與謝安琪出席導演會年度頒獎典禮，受訪時談到早前離世的好友方大同。（梁碧玲 攝）

導演會頒獎典禮向來被視為「金像獎前哨戰」，張繼聰與謝安琪受訪期間，阿聰分享今屆心水、為兄弟打氣：「我梗係希望好兄弟朱栢康可以攞男配角啦！我成日同佢講畀心機，我都唔知係鼓勵定壓力。」謝安琪亦表示支持：「我都支持朱栢康！好耐之前睇佢做舞台劇已經好支持佢，希望佢今年馬到功成！」

張繼聰與謝安琪均支持多年好友朱栢康奪獎。（梁碧玲 攝）

早前歌手方大同離世，張繼聰與謝安琪作為多年好友，受訪時表示悲痛婉惜，張繼聰表示：「心情依家好少少，一開始真係好艱難，要搵一個方法好好習慣。」張繼聰坦言與一眾認識方大同的老朋友聯絡變得頻密，希望珍惜彼此間的友誼與時間。張繼聰表示尚在接受好友離世的階段，面對事實：「我到依家感覺仲會同方大同傾計，想像佢會點樣反應；前幾日好啲、開始可以聽下佢嘅歌。」亦表示一眾好友達到共識，合作關心方大同母親的情況：「我好難想像伯母依家嘅心情，需要嘅話我哋幾個會好好照顧伯母。」

張繼聰與謝安琪回應好友方大同離世心情期間，謝安琪一度眼圈泛紅、強忍淚水。（梁碧玲 攝）

張繼聰回應傳媒有關好友方大同死訊期間，謝安琪一度眼圈泛紅、強忍淚水，張繼聰亦體貼地繼續代為回應：「我哋之前唔知道，收到消息就有向佢屋企人證實，都覺得好突然。舊年我哋幾頻密聯絡，我知道佢呢幾年經歷緊嘅病情，但我哋幾個朋友都一直覺得佢嘅病情轉好，所以都好意外。」至於最後與方大同聯絡，謝安琪表示：「大槪係新年期間。」張繼聰回憶指：「農夫佢哋嚟我屋企玩，我哋仲好低能咁玩，傳送咗啲相畀佢。」

張繼聰與謝安琪透露，最後一次與方大同聯絡為新年期間。（方大同FB圖片）

張繼聰亦表示，兒子成長期間未有機會與方大同接觸，但將會鄭重地介紹：「我諗可以用餘下好多年嘅時間，介紹畀阿仔知，曾幾何時有一個好犀利嘅人、佢嘅音樂係點；佢喺你出世嘅時候祝福我哋。」張繼聰坦言曾約方大同飯聚，卻遺憾未能相聚：「當然有一個遺憾，佢話會返嚟香港，喺我個仔走去讀書之前食一餐飯。」可惜未有機會達成。