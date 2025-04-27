金像獎｜已故余家安獲獎　鄭保瑞代領︰最後一次熱烈掌聲畀Bruce

《第43屆香港電影金像獎》今晚（27/4)正在舉行，最佳服裝造型設計﹐由余家安與葉嘉茵創作的《 九龍城寨之圍城 》獲得，今次是余家安第四度奪得金像獎最佳服裝造型設計。可惜余家安於2022年7月離世，葉嘉茵則因工作在身未能出席，由導演鄭保瑞代領。



余家安第四度奪得金像獎最佳服裝造型設計。可惜余家安於2022年7月離世，葉嘉茵則因工作在身未能出席，由導演鄭保瑞代領。（直播截圖）

鄭保瑞致辭時交代Karen（葉嘉茵）因有事未能出席，而Bruce（余家安）更加已離開大家，不可以在現場出現。鄭保瑞︰「我代表劇組，好榮幸余家安先生最後一部戲幫我哋做咗《九龍城寨》。我希望大家以熱烈嘅掌聲，最後一次畀Bruce得呢個獎，多謝，多謝。」

已故著名服裝指導余家安，為香港電影著名的造型設計。(影片截圖)

余家安為香港著名美術指導，於2022年離世，1961年生於香港，中學畢業後曾於香港時裝設計學院進修，曾參與逾120部電影的美術及服裝造型設計工作，余家安是金像獎入圍常客，當中包括《笑傲江湖II東方不敗》、《審死官》、《西遊‧降魔篇》、《狄仁傑之神都龍王》、《西遊‧伏妖篇》、《悟空傳》等等，獲提名金像獎最佳服裝造型設計的作品多達二十部，更三度獲獎。

（兩座金像獎獎座被遺棄於垃圾站，物主疑為已故著名服裝指導余家安。（章國明Facebook圖片）

余家安生前亦為張國榮和梅豔芳的御用造型師，同時亦主力在電影界發展，擔任多部電影的美術指導及服裝造型，先後憑《笑傲江湖II東方不敗》（1993年）、《狄仁傑之通天帝國》（2011年）及《西遊伏妖篇》（2018年）三度獲金像獎最佳服裝造型設計獎。今年1月，余家安兩座金像獎被棄於筲箕灣垃圾站，獎項分別是來自第30屆（2011年）《狄仁傑之通天帝國》及第37屆（2018年）《西遊‧伏妖篇》。