風林火山｜康城影展首波影評一面倒　畫面破格精彩但故事難以理解

讓影迷苦候多年的香港電影《風林火山》,終於在今日(17日)凌晨時分,於《第78屆康城電影節》午夜展映單元舉行世界首映,跟全球首批觀眾見面。而首映禮上,導演麥浚龍則攜同演員古天樂、梁家輝及高圓圓一眾演員亮相紅地氈。作為萬眾期待的電影,大家雖未能先睹為快,但可以先睹影評。而從著名的電影節場刊《Screen Daily》以及影評網《letterboxd》,可發現影片似乎出現一大問題。



《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮,導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相!(視覺中國)

在康城影展上免費派發的場刊《Screen Daily》,向來是權威的指標,而在其官網看到對《風林火山》的影評,亦盡見精闢見解。影評以"Sons Of The Neon Night’ review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong"為題,指麥浚龍不惜功本,在電影打造另一個90年代的香港。

麥浚龍早前在個人IG帳號透露,《風林火山》世界首映全場爆滿。(麥浚龍IG圖片)

影評以"Sons Of The Neon Night’ review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong"為題,指麥浚龍不惜功本,在電影打造另一個90年代的香港。(網頁截圖)

三幕畫面建構全新香港警匪視角

影評先大談《風林火山》籌備近十年,而且傳出花近4億港元製作費。而在畫面呈現上,亦獲高度表揚,成功以一份不安感去建構一個全新的世界去講故事。影評亦數出三幕令人難忘的畫面,包括金城武睡在隧道出場一幕,白雪紛飛的銅鑼灣,還有一場堪稱電影史最時尚的葬禮,都成功展現電影的美術力量。又欣賞麥浚龍正努力創作一部具驚嚇元素的警匪片,頗有新鮮感。

金城武睡在隧道出場一幕,令影評留下深刻印象。(許育民 攝)

劇組更不措工本,在惠州一家鋼鐵廠内,按照1:1的真實比例,搭建出一個銅鑼灣實景。距離是由銅鑼灣站出口(前Forever 21位置),搭到去SOGO,佔地達6萬平方呎,當中又會加入銅鑼灣實景,仲會有落雪效果。(《風林火山》劇照)

《風林火山》曝光先導影片逐格睇,蒙面槍手於銅鑼灣掃射,無差別殺過百人!(《風林火山》影片截圖)

不過去到故事方面,影評就在第一段已點出問題所在︰「Hampered by choppy pacing and storytelling that crosses the boundary between cryptic and confusing, this admittedly lushly constructed quasi-epic is rendered nigh-on impenetrable, though not unwatchable.」意思是作為一部結構華麗,甚至達準史詩式的電影而言,其故事節奏不連貫、敘事方式又介乎神秘和混亂之間,幾乎讓人無法理解,但未至於不能觀看。

以迷你影集呈現更適合

而去到影評尾段,筆者更直接道出令《風林火山》致命的地方,「感覺像缺少了很多東西,又可能確實是缺少了很多」影評道出電影的初剪版長達近7小時(有網傳是6小時),而在濃縮得只有兩小時後,在缺乏情感和敘事連接下,觀眾要花大量精神才可弄清戲中的結構和角色,為甚麼部分角色會出現,甚麼會突然消失,令觀眾只費神在投入這個世界當中,而忽略了演員的表現,故影評最終以一部奇特的電影來形容《風林火山》,並說這將會是一部精彩的迷你影集,似道出如果將足本放映,大家會看得更明白。

去到影評網《letterboxd》,大家的意見亦大致相同,有說電影情節過於複雜,缺乏趣味,故事與人物之間亦沒有任何關聯。有觀眾拍電影很精彩,氣圍非常好,但很想快快有人在維基百科提供劇情概要,「這樣我就能弄清楚剛才到底看了甚麼。」亦有觀眾指電影的視覺效果令人驚嘆,亦很時尚很酷,突破了動作片的極限,但如果你問我這部電影講甚麼?我不會知道。