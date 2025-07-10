張滿源被指觸碰女同事手臂及大腿　發聲明列5點澄清絕無立心不良

演員張滿源被《離合戲》的拍攝團隊發聲明譴責，多次在未經同意的情況下觸碰女同事的手臂及大腿，並在工作期間使用了一些令女方感到冒犯和不安的語言。張滿源發聲明解釋事件來龍去脈，並列5點澄清。

張滿源憑杜琪峯執導的《PTU》及電影在《死屍死時四十四》中飾演「死屍先生」而為人熟悉。（IG圖片）

張滿源曾在杜琪峯執導的《PTU》中飾演傳令員而入圍金像獎最佳新演員。（《PTU》劇照）

張滿源在聲明中表示在事件中，自己是《離合戲》的演員，對方（即當事人）是化妝師的崗位，並參與四個工作天，而《離合戲》拍攝團隊的聲明中所指出的情景是在第二、三個工作天。到第四日拍攝後，當事人、男同事、男同事助手、導演、編劇及監製，就事情向他查問。

《PTU》男演員被劇組譴責操守失當 承認觸碰女同事手臂及大腿

張滿源解釋當時的情況，並表示絕對沒有立心不良想要佔便宜，一定要嚴肅地聲明：「有關對方說觸碰到大腿的情況：因當事人是化妝師身份，這情境發生在化妝過程當中。當日在野外拍攝，天氣十分酷熱，大家都流晒汗，而我和另一位演員在車上休息，我坐在後座等候拍攝，亦要預備心情拍一場「要喊」的重頭戲，還有，我頸背當時受傷，頸一直痛，還在每週定期治療中，我亦已一早向製作團隊提出我這傷勢，但我保證仍會努力去完成作品。拍攝時我看Playback（回放），我的頸不時有少少傾前，但個人覺得總算合格。

在角色要求下，我左手是需要化一個傷妝的。女化妝師走進車廂，車廂十分狹小，故她就坐在我身旁（左邊），她說是時候要化我的手部傷妝了。由於她要在我的掌心放一片滲血的綿花，我在這時候，很快就將左手手臂反手一放，因此左手前臂的背面觸碰到對方大腿面，而當時她是穿了長褲（沒有直接接觸到她的皮膚）。我一放下去，對方就立即平靜地向我提出「遞高手臂」的要求，我即時毫無猶豫下遞高手臂以作配合，讓她繼續化妝，即是我手臂背部觸碰到她大腿褲面的時間最多只有一秒左右。

所以，這一切並不像公開信中的指控，描述到我是蓄意用手摸對方大腿，而事實上，我的手心以及大部份手背也完全沒有碰到她（若有，都應該只是連著手腕的小部份手背）。我只是在工作前提下，無意中產生觸碰，並不是一個蓄意的行為。

而我在頸痛的情況下，這樣放下手臂，在角度上是會令我的頸項舒服一點，所以我沒有想到要「凌空吊住隻手俾佢化妝」，而車廂內亦沒什麼東西可以墊住，加上酷熱及專心醞釀情緒去面對即將拍攝的「喊戲」，我再也沒有留神其他了！事後我以「失神」和「無意識」去向對方解釋這一秒觸碰的發生，就是這個意思。

然而對方在公開信中就模糊地利用我那句「『失神』和『無意識』」去引導大家錯誤理解我當下的狀態，我看到之後感到相當無奈。我為到這誤會之產生，我願意承認自己不夠謹慎而致歉。但是，我絕對沒有立心不良想要佔便宜，我一定要嚴肅地聲明。」

張滿源發聲明列5點澄清絕無立心不良。（Facebook截圖）

張滿源曾拍攝道路安全議會的宣傳廣告最為人熟悉。（片段畫面）

至於被指令女方感到冒犯和不安的語言，張滿源提到拍攝過程中對方問，若血漿流出來怎麼辦，張滿源輕鬆回應：「咁你幫我抹啦！」，卻被對方指「不安的語言」。他在聲明中續說：「有關對方說言語令對方不安的情況：作為化妝師要幫演員『化好個妝』及『跟進個妝』直至拍攝完成。在化傷妝途中，對方問『如果血漿流咗出嚟，點算？』，我就輕鬆說『咁你幫我抹啦！』，這是對方所指的『不安的語言」』。如果我左手血漿真的流了出來，我只有一隻右手去清理，其實是很難處理和不設實際，加上我不能讓服裝染到血漬，令到服裝「唔連戲」，故我就說了這句說話，而個人認為化妝師確有責任幫演員清理好個妝。

各位，在每一個拍攝過程中，我一直希望和眾人保持良好關係，未必做到百份百，但都好盡力做，過去的拍攝我特別想去尊重每個為我化妝和梳頭的同事，所以每次我都會問他們怎稱呼以示尊重，對他們說話都客客氣氣及保持輕鬆氣氛，因大家工作都十分辛苦。所以，我相信今次是我輕鬆說『咁你幫我抹啦』，而不是用上嚴肅的語氣而出事，令對方誤會我用言語冒犯她。

在這三日拍攝期間，我還有問對方『最近有冇工開』、『上工作坊情況怎樣的』，雖然第一次合作，都算有傾有講，我就鬆懈了，輕鬆說了以上那一句，我為這原本想輕鬆卻最後造成了令人誤會的語氣，謹此致歉。」

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