張家輝開金口唱歌笑言係天份　陳慧琳演唱會不斷加碼：排舞七八堂

香港雙料金像影帝張家輝今日（15日）出席網約車平台Uber Taxi發布會，成為品牌平台最新一位代言人！大會首先播放廣告宣傳片，張家輝於片中出盡渾身解數，大耍功夫爭上的士，但最後卻敗予以平台預約的用戶，家輝哥更激罕開金口為改版《誰是大英雄》廣告歌獻聲，在發布會上更即場展現歌喉，更有一眾動作「武者」伴舞，令全場數百影迷粉絲尖叫！

香港雙料金像影帝張家輝出席網約車平台Uber Taxi發布會，成為品牌平台最新一位代言人！（葉志明 攝）

香港雙料金像影帝張家輝出席網約車平台Uber Taxi發布會，成為品牌平台最新一位代言人！（葉志明 攝）

張家輝於會後接受一眾傳媒訪問，笑言自己雖然喜歡駕駛，但安心做的士乘客亦樂得輕鬆自在，至於為爭的士「大打出手」，家輝哥則表示現實生活當然未試過，但亦感謝動作團隊呈現出的電影級視覺效果：「呢個動作指導同我都合作無間，我哋好有默契、去佢工作室練習過，（廣告中）動作場面都花費兩日去拍！好少廣告會畀足兩日你打，已經係好豪華嘅班底！」

張家輝於發布會上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

今日張家輝堂弟張文傑（German）亦低調到場支持，談到堂弟作為獨當一面的動作指導，家輝哥笑言：「佢梗係覺得我呢啲係幼稚園啦！佢已經係一個獨當一面嘅動作演員同指導，希望第時我有戲要佢幫手，佢就唔好話唔得閒、拍緊《九龍城寨》嗰啲衰嘢啦！假假哋都大佬嚟嘛！」更表示廣告中的動作場面，全都在張文傑開設的工作室中進行排練。

張家輝於會上一邊唱歌，一眾「武者」即場伴舞！（葉志明 攝）

陳慧琳演唱會唱歌再加碼跳舞 「結果我排舞排咗七八堂！」

張家輝激罕在現場開金口唱歌，笑言：「唱歌本身係我天份嚟嘅！」但亦就經典歌改版練習後才錄製。至於早前於陳慧琳演唱會上擔任嘉賓，張家輝笑指Kelly要求越來越高，最後亦花數日練習歌舞部分：「Kelly嗰次話齋唱歌不如跳舞啦！跳舞就不如跳認真啲啦！認真啲就排舞啦，結果我排咗七八堂！」張家輝更預告即將播出的電視劇，亦親身唱主題曲：「我講嗰套電視劇都係我唱㗎！我覺得都幾好聽㗎！我諗估計十月左右播出！」

張家輝在活動上非常親民，不但與粉絲合照、更為影迷手機殼簽名！（葉志明 攝）

張家輝在活動上非常親民，不但與粉絲合照、更為影迷手機殼簽名！（葉志明 攝）

懶理網傳婚變假新聞：「唔駛理啦！鍾意譁眾取寵攞點擊！」

近日有Youtube頻道發放關於張家輝婚變誇大的「假新聞」消息，張家輝表示未受無中生有消息影響：「我覺得唔駛理啦！鍾意咁譁眾取寵攞點擊率，我覺得唔駛回應啦！我對呢啲冇乜感覺，我又冇唔開心，咪由佢囉、又阻止唔到！」亦覺得沒必要投訴。早前張家輝關詠荷夫婦出席夏韶聲演唱會，被問到「幾時生」時妙答「就生喇」引起網民瘋傳，家輝哥笑言與夏韶聲不算相熟，唯有開玩笑作答：「咁人哋咁問、係人哋唔知啫！無理由話人哋唔知嘛！」

張家輝懶理網上頻道發布關於婚變的假新聞。（葉志明 攝）

面對港產片寒冬 「冇得怨天尤人！要問自己點解？有冇機會做好啲？」

今年香港電影踏入寒冬，市道令開拍新戲難上加難，張家輝作為影帝兼導演，亦分享看法與計劃：「我自己都有啲演出計劃傾緊，呢個（寒冬）局面係有嘅，唔能夠話冇，但呢種氣氛唔止喺電影市場，各行各業甚至全球性都受影響，所以解救到呢種氣氛，就唯有將自己做好啲，冇得怨天尤人！你要自己問下自己點解？有冇機會空間將自己做得更好？」激勵業界在寒冬下力求進步，讓港產片重振聲威！

張家輝預告在港產片寒冬下，將會開拍主演作品。（葉志明 攝）