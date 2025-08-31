田啟文曾陷人生低谷萌生尋死念頭　坦言經歷7世做電影唔知為乜

現年64歲的資深電影人田啟文18歲便加入電視圈，擔任過臨時演員，在爸爸極力反對下田啟文堅持當全職臨時演員並離家出走。成為臨時演員公司領班後轉戰幕後，並涉獵服裝管理、化妝、剪接、拍攝等範疇。不過最為人熟悉的，一定是《少林足球》中飾演「三師兄」。日前田啟文接受訪問，提到曾因陷入低谷，因感到迷惘而萌生輕生念頭。

田啟文在《少林足球》中飾演「三師兄」最為人熟悉。（電影截圖）

田啟文日前現身前商台DJ阿Bu、陳強及Greg的YouTube頻道《會八十》，在訪問中提到認為在娛樂圈做演員是經歷三世的人生，而自己起碼有七世，所以做演員是很大的挑戰和動力。田啟文又透露曾經歷迷惘期：「我有一刻係迷茫，想過自殺，嗰陣做緊電影，唔知自己為乜，搵唔到動力，只係諗其實我留喺度，都冇人會關心，除咗我屋企冇人拎錢返去之外，係冇人care。我又有買保險，如果我死咗有錢賠，屋企唔使擔心，你留喺世上有乜嘢用先？係冇。」

田啟文現身YouTube頻道《會八十》擔任嘉賓。（YouTube/@會八十）

田啟文透露曾陷人生低谷萌生尋死念頭。（YouTube/@會八十）

田啟文坦言：「我都有諗過點樣死法，只係未諗到，冇諗過燒炭係咁舒服，想跳樓又畏高，跌落嚟一擗。想割脈怕痛、又怕見血，嗰陣係我人生嘅谷底，又畀人話我挾帶私逃，搞到嗰刻就有嗰啲諗法。」不過田啟文指，經過細心思考後，猜測可能與四面佛有關，因過往曾去過拜四面佛，祈求的都應了，可惜偏偏沒有還神：「等自己好番就去還神，跟住就冇嘢。我唔係叫人迷信，但係呢個只係我嘅經歷，跟住年年都拜，但係冇再祈求啲乜嘢。」

田啟文透露曾陷人生低谷萌生尋死念頭。（YouTube/@會八十）

