博士亞姐陳美濤常遭母親揶揄外貌　大開亞視清盤玩笑：我咪變溥儀

第36屆香港同志影展昨日（12日）舉行開幕典禮，香港導演楊曜愷攜同導演李駿碩、黃耀明、小野盧鎮業、梁雍婷、黃夏蕙、蘇家樂等一眾影人亮相，更有電影《我的外公占爸》（JIMPA）主角Aud Manson-Hyde遠道從澳洲抵港出席，一同為長達16日的影展揭開序幕！

楊曜愷導演出席第36屆香港同志影展。（莫匡堯 攝）

楊曜愷導演攜同演員盧鎮業亮相。（莫匡堯 攝）

楊曜愷導演攜同演員蘇家樂亮相。（莫匡堯 攝）

楊曜愷導演攜同澳洲演員Aud Manson-Gyde亮相。（莫匡堯 攝）

應屆亞洲小姐全球總決賽「季軍之一」陳美濤亦有出席支持。（陳順禎 攝）

在同志影展活動上，應屆亞洲小姐全球總決賽「季軍之一」陳美濤亦有出席支持，她在開幕禮上接受傳媒訪問，回應亞姐新屆六甲的熱話！陳美濤於受訪時表示，今屆共有三位季軍、兩位亞軍及一位冠軍的賽果，並非一眾參賽者所料：「事前唔知有幾多個獎㗎！你知亞視係個帶畀大家、香港人同佳麗開心嘅地方，所以獎項係比較多！」她表示到得獎前一刻仍未知：「大會冇講喎，我依家幫佢兜緊，幫六位兜！我去之前都唔知，不過其實知都會照選。」

亞姐陳美濤於影展上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

雖然陳美濤成為亞姐，然而卻表示屋企人感到高興之餘，媽媽竟會不忘以她開玩笑、揶揄她的相貌：「我媽媽成日話，我攞冠軍係咪因為啲評判盲咗！我話唔係！佢又會擔心我去東南亞旅行會有危險，仲畀啲新聞我睇，話相貌平平嘅女仔會畀人掉落海做垃圾，我媽媽一向都咁覺得！」

亞姐陳美濤竟會被母親揶揄她的相貌。（陳順禎 攝）

至於亞視再次被入稟高院提出清盤，陳美濤大方笑言亞姐可能會從此絕種：「如果變咗最後一屆，我咪變溥儀囉！」引起全場大笑，陳美濤作為歷史學博士，更續指：「作為一個歷史學者，我就唔想做溥儀，但亞視清盤嘅新聞年年都有，亞視永恆㗎！」陳美濤轉數夠快之餘，幽默感十足，難怪當選後被安排不少主持工作。

亞姐陳美濤轉數超快，又大膽以末代皇帝「溥儀」大開亞姐或會絕種的玩笑。（陳順禎 攝）