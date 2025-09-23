暴君的廚師｜料理對決參雞湯贏佛跳牆　內地網民怒轟辱華兼棄劇

繼全智賢主演的韓劇《暴風圈》因一句對白「為甚麼中國會偏好戰爭？」引發辱華風波後，由允兒及李彩玟主演的tvN韓劇《暴君的廚師》日前（20日）播出的第9集因朝鮮與大明烹飪對決及暗諷明朝使臣是小偷的劇情，被冠上「辱華」罪名，被網民聲討兼棄劇。

《暴君的廚師》由允兒及李彩玟主演。（IG圖片）

日前（20日）《暴君的廚師》播出的第9集，一場明朝使節與朝鮮國王同坐的場面，被韓國網民痛批劇組「辱韓」及歪曲歷史，需要原著小說作者朴國宰出面澄清。相隔數天，劇情講到允兒要與明朝御廚對決，又指明朝御廚被冤枉偷辣椒，還有韓國人參雞湯在對決中擊敗了中國佛跳牆，最後明朝御廚爆喊向允兒認輸，隨即惹來內地網民怒轟。

有大批內地網民看到最新劇情後，都忍不住在小紅書發文鬧爆：：「《暴君的廚師》這劇編劇就是噁心中國人，來看看韓國網友怎麼說」、「追劇追星時，要記得你是哪國人。如果一部劇把兩國複雜的歷史關係化為『一方負面』，忽略歷史真實背景。這是創作者以『民族主義立場』為導向的歷史虛構敘事。」、「我看這個劇的時候很不舒服 劇中有一集中國廚師偷女主的辣椒粉這一情節 誰家大師 沒事拿競爭對手的調料 這麽不自信 還是在影射什麽 只有編劇自己知道」、「分明就是故意抹黑」。