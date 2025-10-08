郭富城專訪｜《三岔口》丟低偶像包袱　以「JOKER」方式演梅藍天

金馬及金像雙料影帝的郭富城，早前出席由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦，於馬來西亞吉隆坡舉行的「香港電影巡禮—吉隆坡站」，除擔任開幕嘉賓，更親臨當地大學舉行深度講座，大談入行以來的苦與樂，以及從影多年的心得。《香港01》有跟隨到當地直擊講座內容，更與郭富城進行一次深度專訪，同大家分享他由偶像到影帝的成長路，細訴當中數個轉捩點，令他從造型、對白、演繹上得到啟發逐步昇華，不斷突破自己邁向更高層次。

郭富城早前出席由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦，於馬來西亞吉隆坡舉行的「香港電影巡禮—吉隆坡站」，到當地大學舉行深度講座。（大會提供）

帶香港親情到馬來西亞

身處馬來西亞，令郭富城第一時間想到在這裡生活過好一段日子，為的是拍攝金馬影帝之作《父子》。「所以我都了解馬來西亞的文代，這裡華人圈子比較團結，民風亦比較純樸，特別鍾意香港電影，不是哪一類香港電影，而是來自香港的電影便喜歡。」而此行，郭富城會為大家帶來新作《無名指》，「家庭溫情內容，他們都一樣喜歡。」郭富城說。

過去港片要出埠，動作永遠優先，但在亞洲電影大獎學院協調下，就為當地帶來不同類型的香港電影，《無名指》就是一部具備社會議題及溫情的電影，讓馬來西亞觀眾多面向地了解香港電影。

《無名指》中的郭富城，因傷再不能當壁球員，人生跌落谷底，同時間他亦要照顧患肌肉萎縮症的女兒（許恩怡飾）。（《無名指》劇照）

未演過的就有興趣

留意到近年，郭富城比較多演小人物角色，以為是自己刻意安排，但城城反過來說，是被安排的。「我不是電影公司老闆，不是投資者，好難主動去要求想演甚麼。多數都是劇本找你，敲你門，所以都是講緣份。現在我為自己設定的要求是未演過的角色，無論角色是好人定壞人都不重要，如《臨時劫案》的梅藍天表面是壞人，但背後並非大奸大惡，是有原因令他變成這樣，我就是要將角色變得立體一點。」

郭富城為《臨時劫案》梅藍天一角，加添一個點睛效果的哨牙，令本身只有強和悍的梅藍天，多幾分幽默可愛。（《臨時劫案》劇照）

談起梅藍天一角，大家都讚賞城城為自己造型，加添一個點睛效果的哨牙，令本身只有強和悍的梅藍天，多幾分幽默可愛。「這是跟劇組的互相，當初覺得直接去演會比較平，冇乜特別，既然部戲是黑色幽默，我要怎樣去成就那份喜感，於是想起加棚哨牙。」事實證明市場完全接受，更成為郭富城一個經典的搞笑角色。

張叔平助丟低偶像包袱

其實自從《三岔口》（2005）後，郭富城便樂於是放低歌手的偶像包袱，放心地讓導演、美指重新塑造。「拍《三岔口》前，歌手的形象好強烈，如何在電影上令人信服是另一個人，造型好重要。阿叔（張叔平）在這幫了我很多，完全是打碎你整個人，再幫你重組，從而令你放低自己身份，進入角色。」郭富城解釋這是劇本未必可以給予你的資訊，編劇無可能將角色寫到鉅細無遺，要靠自己去發掘，甚至去模仿。「有時會從身邊人搵，或從過去的電影參考，觀摩完，消化一下，便可放進自己的東西。」

郭富城當年與陳木勝導演合作拍攝《三岔口》，張叔平將他的造型重新打造。（《三岔口》劇照）

這幕崩潰戲，郭富城連配樂都記憶猶新。「一聽到就記番套戲。」（《三岔口》劇照）

中國式JOKER

就是這個道理，郭富城最初接到《臨時劫案》的劇本後，腦海閃出的一個理念，就是要演繹一個中國的JOKER。看似風馬牛不相及，但經郭富城解說後，你又會略懂一二。「當你在（《小丑JOKER》）個角色，由一個人慢慢變成小丑，他的行為他的動機，整個人的肢體語言都在變化，你找不到第二個人有同樣演繹方法。所以我當初的理念，就是演一個中國JOKER，只是不用去畫花面，憑這個角色的行為和造型，創造一個大家從無見過的人物，這種珍貴就是我對電影和角色的追求。」

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑「小丑」一角贏得奧斯卡影帝。（《小丑JOKER》劇照）

郭富城亦憑《臨時劫案》獲提名《第43屆香港電影金像獎》最佳男主角。（《臨時劫案》劇照）

那麼怎樣才知道這趟創作是成功？要到電影上畫時票房大賣才知，或許太遲，郭富城指在自己看Playback時已感受到。「梅藍天在戲中，最後一幕是拎住袋錢，慢慢在馬路上半爬半走地行，鏡頭就是影住我的背面。到我看Play Back時，我覺得好特別，完全不似自己，當中的肢體動作好不一樣，所以當時便認定是次創作會成功的。」結果成功到當時全港四周都有人同你「講多謝！」更提名《第43屆香港電影金像獎》最佳男主角。

郭富城拍攝《白銀帝國》後，掌握到對白的關鍵位置。（《白銀帝國》劇照）

《三岔口》令郭富城了解到造型的重要，到拍攝《白銀帝國》（2010），就讓他領略到對白的重要，「不單止要背熟，而是要背到滾瓜爛熟。拍攝《白銀帝國》時，導演（姚樹華）是一位來自美國的華裔導演，過去曾執導舞台劇，所以最重視演員的訓練是台詞，聲音、情感、節奏都非常細膩。而拍攝時每一晚都要進行圍讀，將第二日要拍攝的對白背一次，最特別是會要求以不同節奏、不同語速去講，她要你將對白背熟到，以甚麼節奏講冇問題，從而令我以為拍甚麼戲，都習慣好背熟對白，去到現場整個人都會輕鬆一點，可以有更多心情和時間準備角色，享受演出過程。」

這一張劇照，有聲的，仲要是叠聲。（《寒戰》劇照）

要數一個經典例子，可能是《寒戰》（2012）跟梁家輝的叠聲演出。「是困難的，你知道會搭聲，但不是隨意去搭，你要聽到對方的內容，在適當的位置插入一句，對方每一句都在干擾你，但你又要有適當反應，是一件好刺激、好好玩的事。」難怪這一幕可以成為香港電影一場經典。而郭富城就是從這幾部得到啟發，成為不斷自我提升的重要基石。