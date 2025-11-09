鐵血戰士｜完美狩獵制度分7級　手執3個異形后頭骨可登長老

38年前啟動的科幻殺戳電影《鐵血戰士》（Predator），來到今年有全新一章《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》（Predator: Badlands），於本周上映。《鐵血戰士》系列除成功讓荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加多一部名作，更創造出經典兼具代表性的「血獸」（Predator），以高等外星生物獵殺人類的嶄新概念。今集故事以血獸的族群The Yautja出發，探討更多這族群的文化。又原來，創作者一直為這個鐵血戰士家族，設定一個完美的狩獵階級制度，當中與古代士兵軍階非常相似，現在跟大家細談一下。



系列始於1987 年由荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加主演的電影《鐵血戰士》。（《鐵血戰士》電影劇照）

今次血獸主角Dek，被族群放逐宇宙最致命星球，踏上殘酷的獵殺求生之路。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

血獸主角Dek，意外與神秘合成人 Thia 結盟。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

被人類稱為Predator（血獸）的外星生物，原名叫作The Yautja。他們在1987年首登大銀幕。雖然血獸含有外太空生物的特徵，但其體格與人類非常相似，故電影在設定上，稱牠是最強的「獵人」。由於身格強橫，加上擁有隱身能力，令牠們輕易成為凶猛的「獵人」。在上集《鐵血戰士：血獸進化》，已講到血獸懂得自我增值及改組DNA，從而令自身攻擊力及智力增加，為成為族中最優秀的戰士而努力。

鐵血戰士蠻荒廝殺｜入場前5大要點 最高科技裝備異獸物種全亮相

今集《鐵血戰士：血獸進化》將會出現終極版鐵血戰士。（《鐵血戰士：血獸進化》劇照）

《鐵血戰士》當年在1987年登上大銀幕，旋即風靡不少影迷。（《鐵血戰士》劇照）

「Yautja」的族群是一個階級分明的社會，他們會以獵殺異形的多少來決定牠們的軍階。以下的階級分類，是按電影、漫畫、小說及遊戲所結集。

屬於Un-Blooded類型的鐵血戰士。（網上圖片）

Un-Blooded。（網上圖片）

鐵血戰士蠻荒廝殺影評｜世紀歹角悲慘身世 節奏明快觀眾易入局

最底層Un-Blooded

要數其狩獵階級，最底層就是Un-Blooded，即未成熟的意思，亦即是未完成基本訓練的年輕獵食者，牠們是或接近身體成熟的成年人。據了解，雖然後來的階級都被男性Yautja所壟斷，然而女性Yautja確實存在。

今集主角Dek就是被父親嫌棄未夠強，要求哥哥親自將牠消滅。可見這個戰鬥民族唔係講笑。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

第亞層為Young Blood。（網上圖片）

進階層Young Blood

第二層為Young Blood，這群年輕的狩獵者在其族群都眼中尚未成為一個真正的戰士，然而牠們對於對抗一個訓練有素的人類戰士卻是綽綽有餘。可是，牠們這時候對於對抗一隻異形（Xenomorph）是存在變數的；不過當牠們成功擊殺一隻異形時，牠們會用異形的血液在自己身上作標記，同時這意味著完成了牠們的成年禮，可以晉升為第三階段「Blooded」。

當鐵血戰士成功殺死一隻異形後，就會進化成Blooded。（網上圖片）

Blooded Yautja。（網上圖片）

第三階層Yautja

來到第三階段「Yautja」，終於可以民族名字稱呼，即代表已認可其攻擊力，屬於Blooded。牠們都是成功殺死了其生命中的第一隻異形（Xenomorph），所以這階段的Blooded Yautja，據了解佔其族群總人口百分之45。他們開始使用各種高科技武器，並會把每次成功的獵殺都做出一個標記，從而證明自己的價值。

由Ian Whyte飾演的「Wolf」就是屬於「精英」階段。（網上圖片）

精英階段的鐵血戰士。（網上圖片）

屬於精英階級的鐵血戰士。（網上圖片）

第四階層Elite

Elite是精英的意思，而這階段的Yautja，包含了最危險的鐵血戰士。牠們多次成功獵殺不同類型的異形，包括「禁衛軍」（Praetorian）及「鐵血異形」（Predalien）。而這階段的Yautja往往比其他同類型的Yautja，擁有更多元化的武器或是特定擅長的武器。據了解，在《異獸戰2》（Aliens vs. Predator: Requiem）中，由Ian Whyte飾演的「Wolf」就是屬於這階段。

鐵血戰士與宿敵異形大戰。（網上圖片）

第五階層Leader

Leader明顯即是該族群的領袖。然而，這階級在Yautja社會中是一個模棱兩可的級別。「領袖」可以控制一個家族、狩獵的同夥或領導一群學生。牠們都分別稱為宗族領袖（Clan Leader）、狩獵隊長（Hunting Captain）或領袖（Leader）。

長老級的鐵血戰士，曾在《鐵血戰士2》中登場。（網上圖片）

Elder Predator。（網上圖片）

第六階層Elder

Elder是長老的意思，這階級比領袖更具明確的地位階級，一般位居「長老」階級的Yautja，都是較年長及較聰明的成員。多個擁有宗族領袖的Yautja都屬於Elder這一級。據了解，長老級的Yautja曾在大銀幕上現身，在《鐵血戰士2》（Predator 2）中，Greyback就是屬於長老階級的Yautja。若希望成為長老級別。據了解，Yautja需要擁有三個異形皇后的頭骨及同時消滅一個擁有300隻異形的巢穴，就有機會成為這階級的一份子。

在《鐵血戰士2》中，出現的Greyback，就是屬於長老階級的Yautja。（網上圖片）

最高級別Ancients

這是屬於最古老的Yautja。據了解，是一群接近千歲的Yautja種族，而牠們一般都被視為最有智慧的領袖。Ancients與長老最大分別，是Ancients年紀經已老邁，所以不適宜參加戰鬥，是精神領袖的模樣。

Ancient Predator。（網上圖片）

《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》精彩劇照