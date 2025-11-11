鐵血戰士蠻荒廝殺｜北美票房創系列新高　向元祖情節致敬位獲好評

《鐵血戰士》（又名︰終極戰士）全新一章《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》（Predator: Badlands），於上周四正式上映。作為經典的系列電影之一，大家都期待這部系列新作，可以帶來甚麼新視點，結果電影以血獸做主角，從向來冷血兇殘的獵人角色，塑造成有情有義的生物。而這個設定似乎獲得觀眾認可，在過去的周末，北美開畫票房高開4000萬美元（約3.12億港元），是系列之冠。

全新一章《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》，在過去的周末，北美開畫票房高開4000萬美元。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

電影以血獸做主角，從向來冷血兇殘的獵人角色，塑造成有情有義的生物。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

血獸主角 Dek是被族群遺棄的一員。（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

《鐵血戰士》系列始於1987 年由荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加主演的電影《鐵血戰士》。當年以高等外星生物獵殺人類的嶄新概念、各式超高科技武器配備，以及刺激震撼的視覺場面，迅速席捲全球影迷，元祖版票房累收超過 9,800 萬美元。（約7億6000萬港元），其後陸續推出多部續集電影，包括與《異形》聯手的《異獸戰》系列等。

鐵血戰士蠻荒廝殺｜入場前5大要點 最高科技裝備異獸物種全亮相

（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

單計北美周末情況，3日最後結算為4,000萬美元（約3.12億港元）成為開畫票房冠軍，數字比之前業界推算約在 2,500 萬至 3,000 萬美元之間為高，更令人亢奮是今次不單成為《鐵血戰士》系列獨立章節的最佳，甚至計及跟異形聯乘的《異獸戰》（Alien v. Predator）的開畫紀錄3,820萬美元（約2.97億港元）都要高，真正登頂。

（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

而據分析，能夠在北美地區票房大收，皆因有59%的票房收入是來自 IMAX、Dolby 及 3D 場次，加上海外市場首周末，同樣收獲4000萬美元票房，合計已進帳8000萬美元，以該片製作成本為 1.05 億美元（約8.16億港元）計算，相信回本有望之餘亦能有所斬鑊。

鐵血戰士蠻荒廝殺影評｜世紀歹角悲慘身世 節奏明快觀眾易入局

歸納觀眾的評價，不少人大讚全片 107 分鐘，絕無冷場，動作場面與娛樂性豐富兼備。影視評論網站 Rotten Tomatoes 的新鮮度好評更跳升至 96% ！最能給予觀眾驚喜是充滿危機的新星球，當中出現從未見過的致命動植物，同時亦有造型可愛的物種，過癮有驚喜！

在充滿危機的新星球，當中出現從未見過的致命動植物！（《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》劇照）

那些具殺傷力植物，最後還助主角解圍。(《鐵血戰士︰蠻荒廝殺》影片截圖 )

全片又將《鐵血戰士》連繫到《異形》，互相擴大世界觀，令觀眾津津樂道。例如片尾大澉戰，出現《異形續集》的黄色起重機械人，向經典致敬。而血獸主角 Dek 則學似《鐵血戰士》首集主角阿諾舒華辛力加，在彈盡糧絕時，於叢林中就地取材對付敵人，致敬《鐵血戰士》第一集，都極具娛樂性。