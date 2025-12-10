唐季禮獲紅海影節終身成就獎　塔倫天奴曾激讚：要俾外星人睇！

香港資深導演唐季禮（Stanley Tong）由特技演員晉身為國際級導演，到如今再創事業高峰！日前他在沙特阿拉伯舉行的「2025年紅海國際電影節」上，獲授予終身成就獎，成為首位獲此殊榮的華人導演。大會更給予極高評價，盛讚他的電影「以幽默技巧和難忘的奇觀，重塑了觀眾在大銀幕上體驗動作的方式」。

唐季禮導演在2025年紅海國際電影節上，獲頒「終身成就獎」。（微博@唐季禮）

《紅番區》海外勁收6400萬美元

唐季禮的作品向來是票房保證，更是華語電影「出海」的先驅。根據貓眼專業版數據統計，由他執導、成龍主演的1995年經典作《紅番區》，在海外市場狂掃6417萬美元（約5億港元）票房，至今仍位列中國影史國產影片出海票房第七名！這部電影當年成功打入北美市場，讓全球觀眾見識到港式動作片的硬橋硬馬與幽默節奏，絕對是許多外國影迷的集體回憶。

由唐季禮執導、成龍主演的《紅番區》，在海外市場狂掃6417萬美元（約5億港元）票房，至今仍位列中國影史國產影片出海票房第七名。（貓眼專業版）

鬼才導演昆頓塔倫天奴：要俾外星人睇《警察故事3》

唐季禮的影響力連荷里活鬼才導演都要寫個「服」字。著名導演昆頓·塔倫天奴（Quentin Tarantino）曾在奧斯卡導演圓桌會談上表示，如果一定要揀選一個電影長鏡頭片段播放給外星人觀看，向他們展示人類電影的魅力，他會毫不猶豫選擇唐季禮執導的《警察故事3：超級警察》結尾那場驚心動魄的動作戲！昆頓塔倫天奴直言：「那個段落啊，連外星人看了都會驚歎！」

從當年的特技演員（龍虎武師）拚搏到今時今日的國際大導演，唐季禮始終保持赤子之心。在發表獲獎感言時，他不忘飲水思源，特別點名感謝《警察故事3》的兩位靈魂人物——成龍與楊紫瓊，感激當年的最佳拍檔。

最後，他更以此番說話勉勵後輩，場面感人：「Keep your courage, your passion, your dedication and your devotion alive. The world is changing, but cinema will always be your voice.」

唐季禮導演勉勵後輩：「Keep your courage, your passion, your dedication and your devotion alive. The world is changing, but cinema will always be your voice.」
