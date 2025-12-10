唐季禮獲紅海影節終身成就獎　塔倫天奴曾激讚：要俾外星人睇！

香港資深導演唐季禮（Stanley Tong）由特技演員晉身為國際級導演，到如今再創事業高峰！日前他在沙特阿拉伯舉行的「2025年紅海國際電影節」上，獲授予終身成就獎，成為首位獲此殊榮的華人導演。大會更給予極高評價，盛讚他的電影「以幽默技巧和難忘的奇觀，重塑了觀眾在大銀幕上體驗動作的方式」。



唐季禮導演在2025年紅海國際電影節上，獲頒「終身成就獎」。（微博@唐季禮）

《紅番區》海外勁收6400萬美元

唐季禮的作品向來是票房保證，更是華語電影「出海」的先驅。根據貓眼專業版數據統計，由他執導、成龍主演的1995年經典作《紅番區》，在海外市場狂掃6417萬美元（約5億港元）票房，至今仍位列中國影史國產影片出海票房第七名！這部電影當年成功打入北美市場，讓全球觀眾見識到港式動作片的硬橋硬馬與幽默節奏，絕對是許多外國影迷的集體回憶。

由唐季禮執導、成龍主演的《紅番區》，在海外市場狂掃6417萬美元（約5億港元）票房，至今仍位列中國影史國產影片出海票房第七名。（貓眼專業版）

鬼才導演昆頓塔倫天奴：要俾外星人睇《警察故事3》

唐季禮的影響力連荷里活鬼才導演都要寫個「服」字。著名導演昆頓·塔倫天奴（Quentin Tarantino）曾在奧斯卡導演圓桌會談上表示，如果一定要揀選一個電影長鏡頭片段播放給外星人觀看，向他們展示人類電影的魅力，他會毫不猶豫選擇唐季禮執導的《警察故事3：超級警察》結尾那場驚心動魄的動作戲！昆頓塔倫天奴直言：「那個段落啊，連外星人看了都會驚歎！」

從當年的特技演員（龍虎武師）拚搏到今時今日的國際大導演，唐季禮始終保持赤子之心。在發表獲獎感言時，他不忘飲水思源，特別點名感謝《警察故事3》的兩位靈魂人物——成龍與楊紫瓊，感激當年的最佳拍檔。

最後，他更以此番說話勉勵後輩，場面感人：「Keep your courage, your passion, your dedication and your devotion alive. The world is changing, but cinema will always be your voice.」