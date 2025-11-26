特朗普為重啟《火拼時速》向派拉蒙施壓　原因是成龍曾公開幫腔？

依據英媒《The Guardian》揭露，美國總統特朗普正密謀重啟由成龍及Chris Tucker主演的經典動作片《火拼時速》（Rush Hour）系列電影。報道更指出，開拍《火拼時速4》竟然成為特朗普總統任期內重點計劃之一，特朗普為此不惜親自向派拉蒙（Paramount）的最大股東艾利森（Larry Ellison）施壓，要求對方配合。據媒體分析，重啟原因是2016年當特朗普首次贏得大選後，成龍公開幫腔過特朗普。



成龍與基斯·德加當年合照，被網民猜測《火拼時速》將會有第四部。（網上圖片）

特朗普向派拉蒙施壓重啟《火拼時速》

特朗普親自向派拉蒙影業最大股東艾利森（Larry Ellison，甲骨文CEO）施壓，要求重啟《火拼時速》系列，並計劃將其作為任期內的標誌性文化項目。艾利森作為特朗普的重要支持者，已推動派拉蒙接手該項目，艾利森家族亦在向持有該電影系列版權的華納兄弟探索。

特朗普向派拉蒙影業最大股東賴瑞·艾利森（甲骨文CEO）施壓，要求重啟《火拼時速》系列。（Associated Press）

外媒分析指出，特朗普意圖通過該系列復興其推崇的「傳統男子氣概」文化，認為影片中成龍與Chris Tucker代表的硬核動作、跨文化幽默及刻板印象符合特朗普的懷舊審美，但此舉本質上是將其個人價值觀植入荷里活產業中。這部新電影亦被廣泛認為是特朗普在第二個任期內，為將老式男性氣質重新引入荷里活而做出的努力的一部分。

導演和製片人曾為特朗普拍紀錄片

值得留意的是，該系列電影的導演與製片人，均曾分別為特朗普家族拍攝過紀錄片。回顧由成龍主演的警匪喜劇《火拼時速》三部曲，早於1998年首集上映時便贏盡口碑，取得空前成功；雖然到了2007年第三集時，評價轉趨慘淡，觀眾熱情亦似乎大不如前，但這套三部曲系列依然在全球合共狂攬約8.5億美元票房，商業成績斐然。

2025年《火拼時速》導演Brett Ratner花了數個月時間緊隨第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），耗資高達4000萬美元為她攝製了一部講述其生活點滴的紀錄片。（Associated Press）

該系列電影的導Brett Ratner曾執導過《X戰警：最後戰役》（X-Men: The Last Stand）和《復仇勇者》（The Revenant）等熱門電影，卻於2017年因涉及六名女性的性行為不端指控，而遭到業界全面排斥。但此後他又重新回到了電影業，在2025年花了數個月時間緊隨第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），耗資高達4000萬美元為她攝製了一部講述其生活點滴的紀錄片。

《火拼時速》製片人Arthur M. Sarkissian製作了《The Man You Don't Know》，這是一部關於特朗普的紀錄片，其中包含對他的一些子女和孫女凱伊（Kai Trump）的採訪。（Associated Press）

至於《火拼時速》的製片人Arthur M. Sarkissian，現時正營運一家製作公司，該公司更製作了名為《he Man You Don't Know》的特朗普紀錄片。片中收錄了對其子女及孫女凱伊（Kai Trump）的訪問。據相關消息稱，這部紀錄片特意選在特朗普2024年競選總統期間，於佛羅裏達州的海湖莊園舉行盛大首映。

成龍曾公開幫腔特朗普

美國網媒推測，特朗普特別喜歡《火拼時速》的其中一個原因是成龍和Chris Tucker都沒有公開反對過他，不像部分痛恨他的荷李活影星。特別是在2016年當特朗普首次贏得大選後，成龍更開腔請美國人「給他一個機會，讓他嘗試改變美國，改變世界。他是個商人……我認為他知道如何處理這類事情。」 但影迷擔憂若71歲的成龍與54歲的Chris Tucker高齡出演動作戲，身體狀況是否承受得住。此前成龍曾調侃：「再不開拍（《火拼時速4》），我和Tucker就100歲了！」