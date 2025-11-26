《火拼時速4》有望　美媒：特朗普介入撐開拍　預計成龍再參演

據美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向其重要盟友、派拉蒙（Paramount）影業老闆艾利森（Larry Ellison）施壓，要求重啟風靡一時的《火拼時速》（Rush Hour）系列電影。報道指，項目已籌得資金，若正式落實，這將是該系列自2007年推出第三部後，時隔近二十年的重磅回歸。



美媒CNBC報道，預計系列原主角成龍與基斯德加（Chris Tucker）都會參與演出。

成龍憑《火拼時速》系列在荷里活走紅，他與塔克精彩搭戲受觀眾喜愛。（劇照）

特朗普一直公開倡導恢復荷里活電影的「經典男子氣概」，《衛報》指，這部新電影被認為是特朗普把該文化重新引入荷里活的努力之一。

特朗普1月在自家社交平台Truth Social宣布，任命老牌影星兼導演米路吉遜（Mel Gibson）、影帝尊威（Jon Voight）、動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）三人為荷里活特別大使，揚言讓荷里活重回「黃金時代」。

2025年11月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在從安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）前往佛羅里達州棕櫚灘的空軍一號專機上向記者發表演說。（Reuters）

《火拼時速4》原導演畢維納（Brett Ratner）2017年捲入性醜聞後遭荷里活冷落，近期為特朗普家族拍攝紀錄片而重獲青睞。據美媒指，目前派拉蒙與華納兄弟已就版權達成初步協議，計劃有望順利推進。