《火拼時速4》有望 美媒：特朗普介入撐開拍 預計成龍再參演
撰文：陳楚遙 成依華
出版：更新：
據美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向其重要盟友、派拉蒙（Paramount）影業老闆艾利森（Larry Ellison）施壓，要求重啟風靡一時的《火拼時速》（Rush Hour）系列電影。報道指，項目已籌得資金，若正式落實，這將是該系列自2007年推出第三部後，時隔近二十年的重磅回歸。
美媒CNBC報道，預計系列原主角成龍與基斯德加（Chris Tucker）都會參與演出。
特朗普一直公開倡導恢復荷里活電影的「經典男子氣概」，《衛報》指，這部新電影被認為是特朗普把該文化重新引入荷里活的努力之一。
特朗普1月在自家社交平台Truth Social宣布，任命老牌影星兼導演米路吉遜（Mel Gibson）、影帝尊威（Jon Voight）、動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）三人為荷里活特別大使，揚言讓荷里活重回「黃金時代」。
《火拼時速4》原導演畢維納（Brett Ratner）2017年捲入性醜聞後遭荷里活冷落，近期為特朗普家族拍攝紀錄片而重獲青睞。據美媒指，目前派拉蒙與華納兄弟已就版權達成初步協議，計劃有望順利推進。
