金馬影帝張震接任金馬主席　自認此前不知有何職責　從未想過擔任

金馬執委會現任主席李屏賓四年任期將屆，功成身退，執委會今日重磅宣布新任主席將交棒給金馬影帝張震。



張震表示，這個夏天看了張艾嘉導演製作的一齣舞台劇，非常佩服張姐對表演與影視的推動與投入，及從未間段的熱情與堅持，當李屏賓邀請他接任金馬主席時，從未想過自己會擔任這個角色，也不確定職責為何，但在執行長聞天祥及賓哥說明下，開始思考除了演戲，自己是否能為電影做更多？因此決定接下這個重任。

第62屆金馬獎最佳男主角由《幸福之路》張震奪得。（金馬獎直播截圖）

李屏賓透露：「自2021年底接下金馬執委會主席後，心中念念不忘的，是之後四年的責任，要繼續保持金馬自由、公平、開放的精神，成為電影界的典範；也要承先啟後，讓年輕電影人藉此走向世界。這些理想在金馬所有工作人員的努力與協助下，都有顯著成績，特此感謝！另外還有一項更艱難的任務。」

「四年前從李安導演手中接下主席職位，四年後要請哪一位電影人來接棒，繼續與大家往前走？這幾年的思量與觀察，心中期許金馬要保持創新與活力，主席也需要更年輕化。長久考慮後，心中出現的人選便是張震。他的電影成績有目共睹，而且與時俱進，益發難得。李安導演非常支持這個想法，亦感謝電影基金會朱延平董事長及諸位董監事的同意。金馬擔子不輕，很高興張震願意接受邀請，承擔重任；祝福並期許他繼續帶領金馬往前邁進。」

張震則表示，剛開始接到邀請很意外，不確定主席的職責是什麼？也從未想過擔任這個角色，「但在賓哥和執行長聞老師的說明下，我開始思考：除了演戲，我是否還能為電影做更多？專業的金馬團隊，讓我能夠無後顧之憂地接受這個全新的挑戰」：

此刻，我腦海裡浮現《阿甘正傳》的經典台詞：『人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。』（Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.）我不應該推辭。或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去。期許下一個金馬依然很金馬。

張震以楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（1991）步入影壇，曾六度提名金馬獎最佳男主角，以《緝魂》（2021）、《幸福之路》（2025）兩度榮登金馬影帝，並以後者提名本屆美國獨立精神獎最佳主演。除了與侯孝賢、楊德昌、李安、王家衛、田壯壯、吳宇森、鍾孟宏等導演合作，觸角也伸向國際，演出《沙丘》（2021）、《龍先生》（2017）、《窒息情慾》（2007）等片。

