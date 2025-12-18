47歲「零緋聞男歌手」破功？未婚卻傳身邊現小男童還被叫「阿爸」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
楊宗緯目前演藝工作重心都在內地，不過8月曾被爆出他在西寧演唱時，不慎從舞台上摔下來，造成右手骨裂、六根肋骨斷裂，返台休養的他當起住家的社區主委，卻被投訴是惡鄰，隨後他也發文回應駁斥。
現在又傳出還未婚的他身邊有一位小男孩，還被叫「阿爸」，不免讓人起疑兩人關係。
更多楊宗緯的相片：
+7
據「鏡週刊」報導，47歲的楊宗緯出道以來幾乎零緋聞，感情生活鮮少曝光，但近來有傳言指出，他身邊有一位年約3、4歲的小男孩，有著混血的臉孔，且兩人輪廓相似，互動也溫馨，甚至還聽過小男孩叫楊宗緯「阿爸」，因此這讓外界忍不住有所聯想。
楊宗緯過去在接受訪問時，談到自己擇偶條件，希望女生能認真對家人及另一半好，又不計較，對於婚姻認為是需要雙方共同經營，不能只沉溺在甜蜜愛情裡，兩人踏實走每一步，才能走得長久。
延伸閱讀：楊宗緯演唱會意外踩空失足突「消失」 驚險一刻逐格睇
+5
女星稱遭抹黑當小三「已寫遺書想自殺多天」 揭被5男神追求內幕蕭敬騰岳父病逝 中風手萎縮仍吃力簽婚書 林有慧：我沒有爸爸了坣娜逝前慘況曝光 曾失明兼失語 老公淚揭她臨終堅持「這遺願」朱孝天指單方面「被退出」 18年前舊片曾言：跟F4一起實在太痛苦
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】