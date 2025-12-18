47歲「零緋聞男歌手」破功？未婚卻傳身邊現小男童還被叫「阿爸」

楊宗緯目前演藝工作重心都在內地，不過8月曾被爆出他在西寧演唱時，不慎從舞台上摔下來，造成右手骨裂、六根肋骨斷裂，返台休養的他當起住家的社區主委，卻被投訴是惡鄰，隨後他也發文回應駁斥。



現在又傳出還未婚的他身邊有一位小男孩，還被叫「阿爸」，不免讓人起疑兩人關係。

台灣歌手楊宗緯。（微博@楊宗緯）

據「鏡週刊」報導，47歲的楊宗緯出道以來幾乎零緋聞，感情生活鮮少曝光，但近來有傳言指出，他身邊有一位年約3、4歲的小男孩，有著混血的臉孔，且兩人輪廓相似，互動也溫馨，甚至還聽過小男孩叫楊宗緯「阿爸」，因此這讓外界忍不住有所聯想。

楊宗緯過去在接受訪問時，談到自己擇偶條件，希望女生能認真對家人及另一半好，又不計較，對於婚姻認為是需要雙方共同經營，不能只沉溺在甜蜜愛情裡，兩人踏實走每一步，才能走得長久。

