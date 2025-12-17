《惡作劇之吻》男神宣布娶大6歲美女作家 因合作舞台劇生情
撰文：聯合新聞網
32歲的李玉璽（《我的少女時代》、《惡作劇之吻》）和大6歲的許允樂因合作舞台劇（《婚內失戀》）生情，2人今年初認愛，也一同大方出席公開場合。12月17日李玉璽在社群上宣布和許允樂登記結婚。
許允樂一直都很想要小孩，和前夫張兆志就是因為觀念不同分開，她曾經以為能改變他的想法，但最終無解而宣布離婚。
李玉璽和許允樂在一起後，曾談到他也很想要組織家庭，且想要生一男一女，更承諾媒體如果有好消息一定會分享，並會選在中午。果然今午李玉璽就宣布好消息，他表示：
我不太擅長那些其實很重要的事情，例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到。
李玉璽甜蜜表示：
例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手，例如生活，她說我也不會，那我們一起......她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起，她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。
許允樂也在社群上甜蜜放閃：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我：『痛沒關係、不要沒事。』他說，我們一起生活，我說，我家的貓會讓你過敏打噴嚏，沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起。」
她透露李玉璽說：
「我想跟妳結婚。」
「我說，我願意。他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】