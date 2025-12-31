尋秦記電影版｜宣萱首映造型撞衫群姐　本尊冇介意仲以一個字回應

由古天樂總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，於今日2025年12月31日正式登陸大銀幕。昨日的首映禮上，雲集一眾演員在尖沙咀海傍行紅地氈及舉行儀式，人人都盛裝出場相當隆重。而身為女主角的宣萱，以橙配綠的造型登場，相當搶鏡，但就慘被網民話似《愛。回家之開心速遞》群姐，要加入清潔組。不過本尊都好玩得，仲以一個「正」字親自留言回應。

古天樂、林峯、宣萱昨晚出席電影《尋秦記》首映。（大會提供）

古天樂在宣萱身邊，特別玩得。（陳順禎 攝）

其實宣萱這身配搭，是來自名牌FENDI，就連韓國天后宋慧喬，都是以這個穿搭造型為FENDI拍廣告照。不過韓國人冇得睇《愛。回家》，安然無恙，只是造型來到香港，該穿搭就被網民指似足《愛·回家之開心速遞》的清潔工群姐，更製圖令宣萱成為接龍公司清潔隊員之一。

宣萱冇介意被指似群姐，更以真身在Threads以一個「正」字回應。（網頁截圖）

韓國天后宋慧喬，都是以這個穿搭造型為FENDI拍廣告照。（網上圖片）

雖然係咁，但宣萱都冇介意，更以真身在Threads以一個「正」字回應，足見相當玩得。其實細心啲睇，宣萱呢身造型是相當有心思，只要你是《尋秦記》粉絲，就會記得宣萱在劇中飾演的烏廷芳，其戲服都是偏向艷麗，以橙紅色為主，而這身造型其實是烏廷芳的變奏，更特別留待《尋秦記》電影版首映穿上，頗具心思。

當年烏廷芳造型，是以鮮色系為主。（《尋秦記》影片截圖）

再細心留意，其實項少龍服飾是同一色系，但男裝較沉實。（《尋秦記》影片截圖）