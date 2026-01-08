尋秦記電影｜宣萱披露琴清骨肉去向　爆古天樂離巢TVB想照開續集

《尋秦記》電影版，由古天樂擔任總監製及主演，截至昨日（7/1），上畫一星期票房已達5000萬，走勢凌厲。市面更掀起一片「尋秦熱」，不單追捧電影版，更會重溫劇集版，討論當中劇情。其中有網民就講到劇集版大結局，明明講到郭羨妮飾演的琴清身懷六甲，項少龍將會有第二個小朋友，但為何來到電影版，該伏線未有交代？早前，戲中的烏廷芳宣萱，接受《香港01》訪問時，便提到這一幕，更為大家透露琴清骨肉的去向。



宣萱覺得今次拍《尋秦記》電影版，最難忘是能夠跟同一班演員再聚，她特別喜歡那份感覺。（葉志明 攝）

朱鑑然飾演的項寶兒，在戲中視兩位都如親母。（《尋秦記》電影劇照）

琴清骨肉冇咗？

談到廿年後再演同一角色，宣萱覺得未算難忘，最難忘是能夠跟同一班演員再聚，她特別喜歡那份感覺。「即係見到滕麗名，我覺得嗰個唔係佢，係善柔嚟。又有一幕我同郭羨妮嘅一場戲，已經打緊燈，都仲未諗好點演好，大家都好驚，但一埋位大家就知點做，好鍾意呢種感覺。」提到琴清，不少觀眾都記得在結局一幕，她是懷有項少龍骨肉，那麼來到電影版，為何未有交代？原來宣萱在開拍時已有同一疑問︰「我都有問劇組，佢哋話你當佢冇咗（夭折咗），冇特別去交代。」

觀眾都記得在結局一幕，琴清是懷有項少龍骨肉。（《尋秦記》劇集截圖）

宣萱在開拍時，都對琴清的骨肉去向，有同一疑問。（《尋秦記》劇照）

TVB曾想開續集 宣萱︰邊個演，邊個會出事

至於最佳拍檔古天樂，宣萱跟他在觀眾眼中，向來是最受愛戴的CP，拍攝時大家亦默契十足。不過廿年過去，今次再合作，古天樂予宣萱的感覺就有點不同︰「因為今次是天下一的電影，古生在現場好認真，好緊張每個鏡頭，所以當我睇番以前啲花絮，我都會好掛住當時嘅佢，可以好輕鬆地拍攝，而家壓力大啲，要兼顧嘅範疇亦多咗。」

回想當年拍攝，宣萱睇住古生在現場不停執劇本，執到好笑為止。（《尋秦記》劇照）

宣萱坦言都會掛住當時的古天樂︰「可以好輕鬆地拍攝，而家壓力大啲，要兼顧嘅範疇亦多咗。」（《尋秦記》劇集截圖）

正正就是這份專注，令古天樂成為《尋秦記》影視版本的靈魂人物，宣萱更爆在古天樂離巢後，TVB原來都曾經打算搵人頂上開續集。「公司都有打算開《尋秦記》續集，我第一時間諗邊個演，邊個會出事，我暫時都睇唔到有一個人會做得好過佢。」回想當年拍攝，宣萱睇住古生在現場不停執劇本，執到好笑為止。「所以項少龍呢個人物太深入民心，要演到角色所講的靚仔有型，迷倒所有女性，而又幽默好笑，要超越佢真係好大壓力。」

宣萱形容跟古天樂之間，是一份冇目的的友誼（葉志明 攝）

宣萱形容跟古天樂關係︰冇目的的友誼

大家都知宣萱可能是圈中，唯一敢窒古天樂的女人，而在工作上，亦是最敢給予意見的拍檔。「有次佢諗咗個gag，綵排時做出嚟，身邊好多人都笑緊，但我真係覺得唔好笑。當大家喺度執燈光時，當時得我企佢隔籬，於是我直接同佢講，覺得頭先個gag唔好笑。佢望一望我，跟住再入番去就冇拍到。」

宣萱覺得這是源自大家的互信，是為對方好。「大家識於微時，由《餐餐有宋家》開始合作，大家又好清楚我們之間的友誼，是冇目的。佢知我唔會講假話，覺得唔好笑就會講番佢聽，等佢自己再消化，當然有時佢覺得好笑嘅，最後都會照做。有時係要有個人幫手提點下，一齊開工盡量想輕鬆開心。」